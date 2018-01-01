十億《芳華》獨領風騷 《妖貓傳》破五力不從心

隨著29日四部新片的上映，今年中國電影票房的550億或許能提前達成。

12月14日率先上映的《奇門遁甲》拉開了賀歲檔的序幕，根據貓眼票房專業版數據，截止今天，兩周的時間這一檔期已經為今年的整體票房貢獻了超過24億。

不過率先出場並不一定就能先拔頭籌，作為目前賀歲檔中唯一主打喜劇和奇幻元素的《奇門遁甲》，該片上映兩周票房僅僅2.84億，在目前單日排片已不到2%的情況下，最終票房可能難上3億。一方面是因為《奇門遁甲》本身質量的問題，過於簡單的劇情加上並不精良的特效，使得結局顯得異常突兀。當然另一方面，則是由於同期上映的《芳華》實在太過強勢。

歸根結底《奇門遁甲》還是輸在質量偏低

於15日上映的《芳華》，首日票房便已破億，首周末票房超過3億，在首周工作日日均收獲5000萬之後，上周末再次迎來爆發，目前票房已經超過9.8億，2018年到來前突破10億已是板上釘釘。或許誰都沒能想到《芳華》的強勢表現能夠持續兩周之久，導致12月22日上映的《妖貓傳》《機器之血》以及《心理罪之城市之光》都不同程度受到了影響，上映7天之後，如今這三部電影僅有《妖貓傳》票房超過3億，但不論排片占比還是上座率它們都無法與《芳華》抗衡。

當下賀歲檔四部主力影片

過去提起賀歲檔，馮小剛從來都是無法繞過的話題，他的喜劇片開創了內地的賀歲檔，並且曾經牢牢占據著這個年末檔期。不過越來越多涉及嚴肅題材之後，他也與賀歲檔漸行漸遠。但連續兩年新作被迫更換檔期之後，今年馮小剛終於重新回到了他所熟悉的賀歲檔，只不過帶來的作品也不再是過去傳統的“馮氏喜劇”，反而是一部講述了1970年代軍隊文工團，一群正值芳華的青春少年，經歷著成長中的愛情與人生命運改變的故事。

算上這一次的《芳華》，這應該是繼《集結號》《唐山大地震》和《一九四二》之後，馮小剛第四次在歷史題材上的嘗試，顯然在口碑與票房兩方面，這都是他最成功的一次。超過9億的票房讓《芳華》成為了馮小剛導演作品的票房冠軍，並且也極有可能是他第一部十億票房導演作品，同時豆瓣7.8的評分，也能在新千年後他的個人作品中排入前三。

雖然評分不低，但《芳華》的口碑在上映之後仍舊出現了明顯的兩極分化，欣賞這部作品的人稱讚這部電影對於特殊歷史時期的展現，並且也能夠感受到馮小剛在電影裏投入的真情實感。同時也有一部分人認為馮小剛只是一如既往地展示著自己的投機取巧，將個人懷念的過去用一種美化的濾鏡加以呈現，並且暴露出一貫的直男猥瑣氣息。然而拋開越發兩極的評價，《芳華》這部電影卻真實的調動了一批甚少光顧院線的中老年觀眾，這也讓這部電影的票房有了一股強大的後勁。

而同樣是年過六旬的陳凱歌導演的新作似乎就沒有這麽好的運氣了，沒有進行任何提前點映宣傳，《妖貓傳》在22日直接登場，盡管頗具神秘感卻沒能在首周末實現票房上的爆發，上映7天沒有單日過億的票房成績，同時作為新片也沒能在排片上撼動《芳華》的領先位置。

頂著中日合拍片名號的《妖貓傳》，講述了盛唐後期一段奇幻懸疑故事，詩人白樂天與仰慕大唐風采的僧人空海相遇長安，卻意外觸發了橫跨三十年、有關王朝興衰的秘密。當下豆瓣6.9分的評分並不算高，分數背後則更多是電影風評的兩極對立，對於這部新作陳凱歌導演顯然野心十足，不論是耗資不菲建設的長安城實景，還是請來《臥虎藏龍》《色戒》的編劇王蕙玲來主導劇本，都能看出這位第五代導演對於打造一部晚唐史詩的良苦用心。

但概念上的奇幻與視覺上的華美，依舊無法掩蓋整部電影在故事層面過於肆意悠揚的文學表達，這並非致命缺點卻無形中擡高了觀影門檻，也使得整部電影的受眾不夠廣泛。娛樂性不足無法吸引到主力年輕觀眾，同時基於歷史背景下的文學表達更是無法調動起三四線城市觀眾，對於一部投資高達2.5億的大制作來說，如今這樣平淡的票房走勢無疑會讓各方失望。

成龍真的是如今唯一能夠保障票房的演員

繼春節檔、國慶檔之後，成龍又出現在了賀歲檔，這部主打科幻喜劇的《機器之血》在豆瓣評分只有5分的情況下，還能力壓《心理罪之城市之光》拿到2.7億的票房，唯一的解釋就是因為主演是成龍，現在最大的疑問是近三年成龍主演作品票房沒有低於過5億，不知道《機器之血》還能否延續這個票房“神話”？

《心理罪之城市之光》原本應該與《芳華》在國慶檔相逢，結果雙雙調檔至年底，後者如今票房一騎絕塵，前者卻是力有不逮。不知道是否是今年早些時候的《心理罪》過早的透支了這個IP，還是臨近年底大家對於暗黑犯罪題材已經有所厭倦，這部傳聞經歷了審查與刪改才得以上映的作品，目前豆瓣6.2分剛剛及格，票房在22日上映的三部作品中卻是最低，後續可能也再難有所作為。



12月29日將會上映四部新片

29日賀歲檔還將迎來《二代妖精之今生有幸》《妖鈴鈴》《前任3：再見》《解憂雜貨鋪》四部新片，四部作品題材各有不同，但在演員配置上都各有特點與細分受眾，因此在接下來即將開始的元旦假期，前述四部作品將會面臨更加激烈的競爭。

來源：界面新聞

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)