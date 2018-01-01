隨著12月29日三大股指均以震蕩微漲的走勢平穩收官，A股全年交易也落下帷幕。上證綜指和深證成指全年累計上漲6.56%和8.48%，創業板指年內累計下跌10.67%。縱觀全年的A股市場風格，“業績為王、強者恒強”的理念貫穿了整個2017年，成為大盤投資的主基調。

從個股表現來看，貴州茅台、中國平安、海康威視等一批大盤權重股頻創新高，有些年內漲幅實現翻倍。但反觀曾風光無限的部分個股，比如*ST昌魚、*ST上普等年內跌幅超60%。

“今年的市場，對業績強勁的牛股來說是牛市，而對沒有業績支撐、靠投機炒作的個股來說無疑是熊市。”一位資深市場人士這樣總結2017年的A股市場。

在經歷了2016年下半年的醞釀後，價值投資理念得以在今年發芽開花。“價值為王”幾乎成為多數機構對明年股市的一致預期。2018年新春即將到來，價值慢牛行情或也逐漸步入佳境。

價值股的牛市

回顧2017年藍籌股的表現，最受人矚目的無疑是消費股，而其中當屬白酒股表現最為搶眼。

貴州茅台從年初的329元附近一路上漲至700元附近。2017年最後一個交易日，貴州茅台盤中更是觸及726.5元，再度刷新歷史新高，全年漲幅超110%。而在龍頭股貴州茅台的帶領下，瀘州老窖、水井坊、五糧液、山西汾酒等個股漲幅均翻倍。

“消費牛股年年有，只是今年特別多。” 一位市場人士表示。近年來國內經濟發展迅速，消費板塊因強勁的業績通常也是牛股輩出之地，而這些個股的走勢通常有著較好的連續性。

以乳制品龍頭伊利股份為例，2017年累計大漲超80%，而從其年線來看，伊利股份年線已實現九連陽。年內同樣大漲超80%的安琪酵母，其年線同樣實現了五連陽。

藍籌股走強的另一大貢獻者則是以保險股為代表的金融股。銀行板塊中，招商銀行年內大漲超70%，平安銀行、建設銀行、工商銀行年內漲幅也超40%。

保險股的表現則更為亮眼，中國平安年內漲幅翻倍，新華保險全年漲幅超50%。不少金融股年內刷新歷史新高或已接近歷史新高。

此外，國產芯片、5G通信等新興科技板塊年內走勢同樣可圈可點。國產芯片產業鏈中，士蘭微年內漲幅翻倍，兆易創新、三安光電年內漲幅超80%。而5G通信板塊中，中興通訊、亨通光電年內漲幅翻倍，英維克、信維通信年內上漲超70%。

妖股風光不再

和價值投資理念彰顯形成鮮明對比的則是短線炒作熱情的明顯消退，部分曾經被爆炒的概念股因缺乏業績的支撐，股價持續下跌。

比如2016年累計漲幅翻倍的武昌魚，作為當年的妖股之一，其當年股價最高觸及24.5元。但隨著業績下滑，武昌魚在今年帶上了ST的“帽子”。*ST昌魚2017年全年跌幅超60%，股價也跌至高峰時期的四分之一。

再比如曾在2015年“一飛沖天”的全通教育，股價在未覆權狀態下曾一度高達467.57元。去年，全通教育就開啟了下跌模式，2016年的跌幅就超40%。今年前三個季度，全通教育的盈利能力出現大幅下滑，年內股價跌幅再度超50%。昔日的股王已絲毫不見當日風采。

其實，雖然2017年A股整體走勢呈現慢牛狀態，但從個股漲跌幅來看，有約七成個股全年收跌，其中，500多只個股跌幅超40%。可見，在走強的藍籌行情背後，是價值判斷的分化。

價值慢牛可期

從多家機構年度策略報告來看，雖然在投資領域上有所分歧，但“價值為王”這一市場風格的延續，卻是機構對明年的一致預期。

平安證券認為，2018年市場交易監管將持續強化，對上市公司行為將進一步約束，因此，市場風格難以發生巨大轉變，投資風格更趨價值化的過程也尚未結束。盈利導向、模式創新、改革支持仍是市場選擇投資機會的主要邏輯。長期來看，更加規範和價值化的市場環境，有利於長期資金的逐漸入駐。明年A股將有望持續震蕩上行的格局。

渤海證券認為，2018年A股市場將延續2017年的結構性特征和價值投資驅動的特點，指數將在業績的主導下小幅震蕩上行。不過從市場風格來看，2017年資金主要集中在以上證50為代表的藍籌板塊中，而未來，價值投資或許將蔓延至有較強業績增長預期和估值越趨合理的二線藍籌股上。

在配置方面，機構普遍對消費升級和制造升級領域持有較樂觀的態度。平安證券表示，紡織服裝、教育、旅遊等消費升級領域和通信、人工智能、芯片等智能制造領域值得關註。

來源：上海證券報 作者：史庭琦 記者屈紅燕對文章亦有貢獻

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