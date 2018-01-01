【IPO追蹤】沙特阿美倫敦上市存變數

2017年7月，外電報道，本港很大機會失落沙特阿拉伯國營石油公司「沙特阿美」；這間是有史以來全球規模最大的新股發行。沙特阿美承銷商建議公司於倫敦上市。

當時，上市承銷商只比較過倫敦和紐約兩地上市方案後，認為美國上市的披露條例，或對沙特政府帶來隱憂；此外，英國金融市場行為監管局(FCA)為了吸引其上市，建議推出新的上市規則，計劃為主權國家控股企業獨立成立一個新上市類別，讓倫敦在取得這宗上市獲得優勢。FCA早前曾表示將於2017年底前公布上市新規。

當時消息又指，沙特阿美對於亞洲市場沒太大興趣，但公司仍會配售一定數量的股份予中國投資者。

踏入2018年，外媒報道，FCA推遲為沙特阿美調整上市規則中關於公眾持股量的規定；FCA仍在考慮就沙特阿美在倫敦上市需創設新規的建議。

計劃集資1,000億美元(約7,800億港元)的沙特阿美即除希望在沙特證交所Tadawul掛牌，同時再在海外其中一個市場上市，而上市地點最後會由王儲薩勒曼(Mohammad bin Salman)決定。

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