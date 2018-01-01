大盤點：2017年全球市場“贏家”與“輸家”

2017年全球央行的資產負債表膨脹了17%左右（以美元計），是2011年以來最快增速。在此背景下，全球股市、債市、數字貨幣、商品齊齊上揚，而美元卻一敗塗地。

相對來說，今年風險越高的資產投資收益也越好，我們按照資產類別來盤點一下2017年的市場表現。

1，股市

如果用美元來計價，委內瑞拉股市今年暴漲了3883%，但如果將匯率因素考慮進去，該國3450%的驚人通脹會將這種收益徹底掩蓋。

拋開匯率的噪音，今年以美元計價表現最好的股市是蒙古國，回報率在70%左右，其次是烏克蘭，今年5月IMF稱烏克蘭的經濟出現了覆蘇跡象，未來有望獲得進一步增長。而受地緣政治因素沖擊，卡塔爾、阿聯酋、俄羅斯和巴基斯坦的股市表現差強人意。

如果按本地貨幣來計算，阿根廷、土耳其和香港表現突出，阿根廷Merval指數年內累漲73%、土耳其累漲43%，香港恒生指數的漲幅在今年累漲36%左右，是歷來升幅最高的一年，也是全球年度漲幅最大的主要市場。而阿聯酋和俄羅斯拖了全球股市的後腿，今年錄得負收益。

亞洲方面，印度Sensex指數今年累漲28%，韓國Kospi指數累漲22%，均創2009年以來最大的年度漲幅。日經指數累漲19%，為2013年以來最佳。

美國方面，標普500指數累漲19.4%，道指累漲25.1%，納指累漲28.2%，三大股指均創2013年以來最大年度漲幅。納指連漲六年，創1980年以來最長連漲年數。歐股2017年全年漲幅將近8%，也創2013年以來最佳年度表現。明年大選引發“黑天鵝”擔憂的意大利股指也累漲了14%。

2，商品

受全球經濟利好提振，今年鈀金強勢登頂商品漲幅榜，全年漲幅超過50%，銅和鋁多頭今年日子也過的很滋潤，年度漲幅在29%。

有人歡喜必然有人愁，糖和天然氣的表現糟糕，冬天氣溫偏高令天然氣庫存處於高位，紐交所天然氣價格今年大跌了27.5%，ICE糖價累跌25%。

原油方面，WTI價格最近兩年半以來首次收於60美元/桶整數位心理關口上方，2017年累計漲幅超過12%。

黃金也迎來了自2010年來表現最好的一年，2017年上漲13%，創下7年以來的最大年漲幅。

3，外匯

今年非洲東部國家莫桑比克的貨幣增值了21%，在全球貨幣中增幅最大，歐元今年升值了12.7%，收獲十四年最好年度成績。而美元則恰恰相反，全年累跌接近10%，創十四年最大年度跌幅，這也是美元指數2012年來首次年度下跌。

人民幣則是全數抹平了2016年的跌幅，今年升值漲幅超過6.7%，為9年以來最大年度漲幅。

全球表現最差的貨幣被烏茲別克摘去，年度貶值幅度達60%，該國今年宣布與美元脫鉤。排名倒數第二的是剛果，該國貨幣今年貶值27%。

4，債券

雖然年初不斷有人唱空，認為通脹走高和全球退出寬松政策會斷送債券牛市，但這場持續了30年的盛宴還是延續到了2017年。

今年表現最好的債券是去年倒數第一的希臘，該國長期國債的漲幅均在50%以上，新興市場中，表現最好的是拉美國家伯利茲和阿根廷，伯利茲2034年到期的國債和阿根廷2038年到期的國債漲幅超過30%。

表現最差的主權國家債券中，日本和委內瑞拉分別在發達國家和發展中國家債券表現排行榜中墊底。

5，數字貨幣

在主要的數字貨幣中，比特幣今年漲幅超過1400%，但真正的王者屬於瑞波幣，今年暴漲了28000%。

本文來自華爾街見聞

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