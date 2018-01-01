澳大利亞也出手了？澳四大商業銀行凍結比特幣賬戶

摘要：《悉尼先驅晨報》報道稱，澳大利亞國民銀行，澳新銀行，澳大利亞聯邦銀行和Westpac銀行，凍結比特幣客戶賬戶，並禁止向比特幣交易所CinJar，CoinSpot，CoinBase和BTC Markets轉賬。此舉引發了澳洲數字投資者在推特上的大舉抗議。

比特幣高風險、高波動性，已經引起銀行業、以及監管部門風控問題上的高度重視。

澳大利亞數字貨幣投資者聲稱，當地四大商業銀行凍結他們的比特幣交易賬戶，並禁止他們向交易平台轉賬。

此前華爾街見聞曾提及，在12月初，為了遏制韓國國內比特幣投資熱潮，韓國監管當局宣布抑制加密貨幣投機的措施，準備立法規範加密貨幣交易所，將禁止金融機構持有加密貨幣

據《悉尼先驅晨報》報道，加密貨幣交易員，Youtube知名播主Alex Saunders在推特上發文稱，澳大利亞國民銀行，澳新銀行，澳大利亞聯邦銀行和Westpac銀行，凍結客戶賬戶並禁止向比特幣交易所CinJar，CoinSpot，CoinBase和BTC Markets轉賬。

一些用戶抱怨說，他們在加密貨幣方面的活動被金融機構描述為存在“安全風險”。因此被“禁止”。這些儲戶稱“銀行可以對抗比特幣，但儲戶也要控制他們自己的錢”。

一個名叫Michaela Juric，在推特上被稱為Bitcoin Babe的用戶說，有30家銀行關閉了他的賬戶，並張貼了澳新銀行的來信照片，該行稱將根據其條款在2018年1月30日生效凍結賬戶。

這些“維權”推特在澳大利亞引起了“病毒式”傳播。

而銀行的解釋是，比特幣交易存在高風險，銀行有理由禁止涉及相關的交易業務。

據《悉尼先驅晨報》報道，盡管並非澳大利亞每家銀行都有明確的加密貨幣管理政策，但一些銀行此前已經聲明不涉及比特幣交易。

在2017年6月，澳大利亞聯邦銀行有條款明確規定可以拒絕對CommBiz比特幣賬戶平台執行交易，稱可拒絕相關的國際匯款或國際現金管理交易，“因為目的地賬戶之前已經與欺詐或欺詐性交易存在聯系，或者是因為轉賬目的是用於支付比特幣或類似虛擬貨幣支付服務”。

澳大利亞聯邦銀行發言人表示，接受其他貨幣和支付系統的創新是可行的，但是我們目前不使用或推薦任何虛擬貨幣，因為我們認為它們尚未達到最低標準的監管。其可靠性和聲譽與我們提供給客戶的其他貨幣服務不匹配“。

來源：華爾街見聞

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