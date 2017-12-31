【香港地產】美聯：2017年整體物業註冊量超越8.3萬宗

2017年住宅及非住宅物業市場交投暢旺，帶動整體物業市場註冊量水漲船高。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，2017年(截至12月28日)整體物業(包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等)註冊量錄83,418宗，按年上升14.3%，並創5年新高。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，2017年整體物業註冊量創5年新高，其中原因是住宅市場交投暢旺所帶動，無論一手私樓抑或二手住宅宗數皆按年齊升，而升幅亦相若。在不包括一手公營房屋之下，2017年(截至12月28日)一手私樓註冊量錄18,583宗，按年增加約10.6%，並創十三年新高。

二手住宅方面，雖然近年除受辣招打擊外，新盤市場亦吸納不少二手客源，但過去一年二手住宅註冊量按年仍錄逾一成升幅。截至12月28日為止，2017年二手住宅註冊量錄44,868宗，按年升約10.9%，則為3年高位。縱使如此，二手住宅仍遠低於動輒逾10萬宗的交投熾熱的時期，就連受「沙士」打擊的03年46,131宗仍有不及。

非住宅方面，工廈、寫字樓、舖位、純車位及其他等註冊量按年更有約32.2%的升幅，2017年(截至12月28日)達19,010宗；即使2017年一手公營房屋註冊量下跌約29.5%，暫錄957宗，但仍無阻整體物業註冊量突破8.3萬宗水平。

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