【香港地產】香港置業：本年至今「1球」或以下純車位註冊量比率急跌

香港置業行政總裁李志成表示，今年樓市熾熱，純車位亦成為市場追捧的對象，暢旺情況確切反映於註冊量上。據土地註冊處最新資料顯示，本年至今(截至12月28日)錄得9,854宗純車位註冊，較去年全年的8,880宗增加約11.0%，暫創紀錄第四高。

至於註冊金額方面，本年至今錄約153.49億元，較去年全年約110.86億元增加約38.5%，增幅較註冊量顯著，刺激本年至今平均每宗純車位註冊金額攀升至約155.8萬元，較去年全年約124.8萬元上升約24.8%。

100萬元或以下純車位註冊量比率每況愈下

隨著車位造價持續上揚，近年100萬元或以下的純車位已買少見少，其註冊量佔整體純車位註冊量比率每況愈下，去年該比率已跌穿50%水平，本年註冊量更進一步萎縮，至今錄得3,271宗註冊，較去年全年的4,356宗大跌約24.9%，拖累其佔整體純車位註冊量比率大幅滑落至約33.2%，創紀錄新低，且較去年全年約49.1%銳減約15.9個百分點。

按金額細分本年至今純車位註冊量表現，價值50萬元或以下純車位錄得824宗註冊，較去年全年的1,141宗大跌約27.8%，跌幅最顯著；價值50萬以上至100萬元的純車位錄得2,447宗註冊，較去年全年的3,215宗下跌約23.9%，跌幅居次。

反觀，價值100萬元以上的純車位錄得6,583宗註冊，較去年全年的4,524宗大增約45.5%(見表)，其註冊量佔整體純車位註冊量比率攀升至約66.8%，創紀錄新高。

按宗數排行，本年至今錄最多純車位註冊為奧運浪澄灣，錄得263宗註冊；深井豪景花園錄得254宗註冊，排名次席；而美孚美孚新村錄得251宗註冊，排名第三。

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