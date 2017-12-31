財政司司長陳茂波說出讓香港的經濟更好發展就要從3大點..............

今天是大除夕，香港不少地方都充滿節日氣氛，日前我特別到維多利亞公園，參觀由廠商會舉辦的第52屆工展會，親身感受當中的熱鬧氣氛。在展覽會中，我參觀了一些社企的攤位，一些身體有缺損的朋友，仍然透過努力及嘗試，製作不同造型的精緻飾物或擺設，著實令人欣賞及敬佩。也有很多本地企業售賣自家品牌產品，好些商戶說今年的消費氣氛整體不俗，這也的確反映了本港近期的狀況。

今年來隨著美國、歐洲和日本經濟穩步改善，內地亦保持中高速增長，淡化了年初市場對保護主義及地緣政治風險等因素的憂慮，本港今年首十個月出口貨量增長6.5%，增幅是2010年以來的高位，服務輸出亦持續改善。

整體環境改善，利好本港今年首三季經濟增長有3.9%，第四季情況亦大致相同，相信全年計可達到政府預測3.7%的增長，這將是六年來最快增速，並高於之前十年每年2.9%的平均增長率。與此同時，通脹壓力仍溫和，且將是連續第六年回落，今年的基本通脹率料為1.7%，低於去年的2.3%。

除了外貿好轉，多個因素亦令本港的內部經濟向好。今年首十一個月訪港旅客人次有五千二百多萬，按年增加3.1%。當中，過夜旅客人次增幅達到5%。

與此同時，本港最新失業率處於3%的近二十年低位，總就業人數增長逐步提速，反映在維持全民就業的情況下，勞動市場呈進一步趨緊。而市民收入亦普遍有改善，在今年八至十月份，住戶收入中位數按年上升5.3%，扣除通脹後實質上升3.6%。旅客人數回升及本地就業情況向好，均刺激消費意慾，今年首三季私人消費開支增加5.3%。至於整體投資開支就上升3.7%。

本港的零售市道經過近兩年的調整，今年初亦止跌回穩，並連續六個月呈上升，十月份的零售銷售貨量升幅為3.6%，總計今年首十個月就升1.1%。

回顧過去的三百多天，環球經濟走過了不少陰霾，現階段經濟改善及通脹溫和，資產價格亦向上，整體經濟朝向好勢頭。踏入2018年，牽引著環球經濟發展及金融市場的因素，主要有美國息率趨升、聯儲局繼續縮減資產負債表、及華府減稅措施等的疊加效應，如何左右環球資金流向，這將影響到資金成本及企業營運，持續多年的低通脹環境亦可能呈變化。

另一方面，科技創新改變了消費模式與行為，系統運算能力亦大大提升了實時及海量的數據分析，造就了人工智能的發展，部份企業營運及商業模式，甚至供應鏈管理都呈現顛覆性變化。例如製造企業透過科技應用及人工智能，借助更高效能的機械設備進行生產及質量管理，創造了空間進行較細批量的生產模式，令產品可更貼近消費者的喜好及需要，這趨勢正改變企業的生產線佈局，相應的貨運物流及市場推廣亦會呈變化。

如何在資金流向、利率上升以及科技變革等大趨勢中，讓香港的經濟更好發展，同時又管理好風險，將是未來一年特區政府工作的其中一個重點。

財政司司長陳茂波發表網誌 2017年12月31日

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