【IPO追蹤】Atlinks(08043-HK)2018年1月19日創業板上市

Atlinks Group Limited(08043-HK)計劃發售1億股股份，其中90%(即9000萬股)以配售形式發售，其餘10%(即1000萬股)將會公開發售，每股發售價介乎0.50港元至0.90港元。公開發售將於2017年12月30日(星期六)上午9時正開始，並於2018年1月11日(星期四)中午12時正截止。最終發售價及分配結果預計於2018年1月18日(星期四)公佈。Atlinks之股份預期將於2018年1月19日(星期五)正式於聯交所創業板開始買賣。股份每手買賣單位定為5,000股。

假設發售價定為股份發售的中間價，經扣除Atlinks應付承銷佣金及估計開支後，估計本公司獲得股份發售所得款項淨額將約為4,540萬港元。Atlinks擬將股份發售所得款項淨額撥作以下用途：(i)約25.6%將用於拓展員工團隊；(ii)約23.0%將用於開發老年人電訊產品；(iii)約15.9%將用於加強及完善銷售管道；(iv)約12.8%將用於擴大地域覆蓋範圍；(v)約12.4%將用於開發辦公電話產品；(vi)約5.8%將用於開發網絡攝像機及智能家居產品等其他產品；及餘下約4.5%將用作一般營運資金用途。

Atlinks主要從事家用及辦公電訊產品及解決方案設計與開發、銷售、市場推廣及售後服務，並透過主要位於歐洲及拉丁美洲的電訊運營商、大型消費品零售連鎖店及分銷商銷售產品。

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