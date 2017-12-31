一周全球幹貨梳理：2018年全球經濟、股市、樓市、數字貨幣都會怎麽走？

Part 1: 2018之經濟展望

Ⅰ. 中國經濟增速放緩，誰將接棒房地產做新引擎？

2018年中國經濟增速放緩是機構的共識。從帶動經濟增長的動力來看，房地產繼續難見明顯覆蘇。

放眼望去，什麽又能成為下一個中國經濟引擎呢？

這幾年，消費升級常被提起，2018年，或許將成為消費升級開花結果的一年。

金融危機後，中國出口一直承壓，對經濟增長的拉動作用越來越小。而隨著全球經濟覆蘇和國內制造業的轉型升級，2018，出口能否再次挑起大梁？

自2016年中起被嚴管的房地產，將在2018年呈現出怎樣的走勢？一二線城市繼續被嚴管嚴控、資金流向三四線？亦或者是一二線房地產向好，三四線利好漸趨收窄，房地產市場出現反轉？

經濟政策上，政策目標已經由穩增長轉向了防風險。風險主要來自於金融和房地產領域，如何化解風險，將考驗中國經濟。

此外，美國已經揮舞起了對華貿易的大棒，韓國也開啟加息周期，2018中國能否實現6.5%左右的經濟增長，依然面臨未知……

讀一讀《展望2018之中國經濟：經濟增速放緩，誰來接棒房地產做新引擎？》，你對2018中國經濟的所有疑惑都能得到解答！

Ⅱ. 寬財政緊貨幣，美國經濟擴張進入後半程？

2017年，美國經濟表現優異。不僅經濟增長平穩，通脹率、失業率等也處於低位，幾乎可以稱得上是完美運行的經濟體。

展望2018，美國經濟則有諸多變數。

特朗普政府最重要的經濟政策——稅收改革已經得到了美國參眾兩院批準，但稅改最終如何落地，落地之後對美國經濟影響幾何，投行觀點不一。

2018年2月，美聯儲史上首位女性主席耶倫即將“裸退”，美聯儲也將面臨大蕭條以來最大規模的大換血。“新官上任三把火”，下任美聯儲主席的火又將燒到誰的頭上？

美國經濟三駕馬車中，消費最為搶眼，2018，美國消費能否延續之前的良好勢頭？特朗普的“美國優先”能否帶來投資和出口的回暖？

本輪美國經濟擴張已經長達十年，資產價格屢創新高，終結這一輪周期的會是跌跌撞撞的灰犀牛還是出其不意的黑天鵝？

2018，看懂美國經濟，盡在《展望2018之美國經濟：寬財政緊貨幣 經濟擴張進入後半程》裏！

Part 2: 2018之股市解析

Ⅰ. 港股牛市在途，是歇歇腳還是繼續趕路？

2007年，港股從歷史高點墜入谷底，2017年，港股上演了一場漂亮的逆襲，時隔10年恒生指數一度重返30000點。

汲養於中國經濟，在穩健盈利的驅動下，內資北水南下，外資西水東進，恒生指數今年累漲33%(截至12月19日)，距離2007年10月30日創下的歷史上最高點31958點僅一步之遙。

以騰訊控股、瑞聲科技和中興通訊為代表的資訊科技業，以碧桂園、中國恒大、融創中國為代表的內房股，以中國平安、新華保險、中國太保為代表的內險股成為2017年香港股市的亮麗註腳。

臨近年末，港股受獲利了結壓力拖累，迎來一波回調，導致全年漲幅大幅收窄。這輪牛市，從2016年初起步，在2017年突飛猛進，展望明年，它又將如何演繹？

《展望2018之港股：牛市在途 是歇歇腳還是繼續趕路？》從基本面、資金面和政策面等角度切入，對2018港股作出了詳盡的解析，快來看看吧！

Ⅱ. A股龍頭依舊笑春風，成長崛起下半年？

最近，券商們的2018年A股年度策略新鮮出爐。總體來說，機構普遍樂觀，在華爾街見聞統計的13家中資券商和外資投行中，對於A股明年走勢，10家立場樂觀，僅有3家趨於謹慎。

樂觀展望中出現最多的詞是“慢牛”：中信證券認為龍頭領漲 A 股的“覆興牛”至少還能貫穿 2018 年全年；東方證券提出，A股已經進入“黃金十年”，市場仍將保持慢牛格局；華泰證券表示，A 股“慢牛”經過一年盈利修覆的夯實後，明年將在“盈利穩、資金入”的大勢下迎來升級。

看多的邏輯各不相同，謹慎的因素卻頗為相似：經濟下行壓力、企業盈利下滑、穩中趨緊的貨幣政策，還有金融去杠桿。

白馬股還能繼續風光嗎？成長股何時逆襲？明年A股投資機會在哪裏？讀一讀《展望2018之A股：龍頭依舊笑春風 成長崛起下半年？》！

Part 3: 2018之大宗商品“多方博弈”

展望2018年，投行對主要大宗商品行情依舊看好。

全球經濟持續向好，將是能源、基本金屬價格最強有力的支撐，各大投行雖然認為中國經濟增速將放緩，但大約6.5%的增速依然會對全球商品有不小的支撐作用，作為避險資產的貴金屬則難有較好表現。

隨著經濟向好，投行們也預計全球通脹將在2018年進入上行軌道。通脹上行和央行加息也將助推大宗商品價格上升。

此外，華爾街幾乎公認，2018年將是本輪經濟擴張周期的後半程，通常來說，由於供需兩旺，大宗商品在經濟擴張周期表現不俗。

更何況，特朗普稅改能進一步激發美國和全球經濟增長的潛力。

當然，繁榮之中也蘊含著風險......大宗商品多方博弈的結果如何？2018年它究竟怎麽走？《展望2018之大宗商品：多方博弈 大宗商品走向何方？》為你解讀！

Part 4: 2018之數字貨幣“新玩法”

Ⅰ. 2018：全球央媽開啟數字貨幣元年？

2017年，以比特幣為首的數字貨幣，同“新零售”和“人工智能”一道成為現象級話題。

平民一夜造福、價格大起大落、上市公司名字加入“區塊鏈”被熱捧、ICO融資被嚴打和原幣多次硬分叉……散戶“韭菜”跑步入場，極客與金融大佬互相嗆聲，明網暗網的交易延綿不絕。

展望2018年，不論數字貨幣將跨越重重關口再奪新高，還是一落千丈價值為零，一舉一動勢必吸引全民眼球，職業投資者對於基本面和技術位的分析和爭論也會塵囂日上。

還有一點可以肯定，從監管、接受/批判、采納的任一角度來看，2018年都將成為全球央行的數字貨幣元年。“監管風險”是眾人口中數字貨幣的黑天鵝事件，明年無人可以從中繞行。

各國金融安全的守護者即將參與到數字貨幣領域，你準備好了嗎？快來讀一讀《讀要聞 | 2018：全球央媽開啟數字貨幣元年？》！

Ⅱ. “石油幣”已然接近成形？

為了拯救人民於水火，這個國家采取的不是發展經濟或穩定匯率，而是發行“救國ICO”。

在12月3日首度發布了官方數字貨幣的概念後，委內瑞拉總統馬杜羅本周再次明確，由儲量50億桶原油支持的法定數字貨幣“石油幣”即將推出，未來還會加入實物黃金作為支持。

國際油價自2014年起跳水2/3，外加美國的嚴厲制裁，委內瑞拉陷入超過2000%的惡性通貨膨脹，當地人為了求生紛紛湧入比特幣市場，通過交易來換取必要的生活物資。

委內瑞拉也成為首個推出官方版數字貨幣的被制裁國家，三年前因吞並克裏米亞被美歐制裁至今的俄羅斯，也在緊鑼密鼓地研究數字化盧布的可行性。

有人認為，正是屢次同意委內瑞拉重組債務的俄總統普京，向馬杜羅灌輸了官方數字貨幣的概念。

除了幫助大宗商品出口國實現去美元化，數字貨幣是否正成為繞過制裁的利器呢？換句話說，發行官方數字貨幣，真能成功繞過國際制裁嗎？《讀要聞 | “石油幣”接近成形 數字貨幣是“獨裁者們”繞過制裁的新利器？》為你解讀！

Part 5: 2018之全球樓市“新看點”

Ⅰ. 房價漲勢一度超過“北上深”的它，又開始漲了？

這裏是北美離中國最近的城市之一：緯度比哈爾濱高，冬季卻比上海要溫暖，最冷月平均也有零上3℃。

這裏連續多年被評選為全球最宜居城市之一，吸引了大量全球各地的移民前往。

這裏華人超過40萬，占當地總人口20%，與著名華埠舊金山的華人比例接近，是北美華人占比最高的城市之一。

最重要的是，過去一段時間該地房價漲幅是西方為數不多的能與“北上深”比肩的城市。房價快速上漲的西雅圖，也只能給它做嫁衣......

當地政府也打壓過房價，但無濟於事。平靜了幾個月，這裏的房價又開始上漲了......

為何“宜居之城”不再宜居？即使政府“大招”也無濟於事？2018它究竟還能不能漲？《大特寫 | 這個房價曾經漲得比“北上深”還瘋的城市 又開始上漲了》給出了答案！

Ⅱ. 這個國家的一紙文件，讓無數房產投資者夜不能寐？

英國的房產市場價格一直暴漲的癥結在於供給嚴重不足。

但政府在這種情況下並沒有出台刺激供給的措施，在一定程度上還是有一定道理的。因為英國實際上並不缺房子。將多余的房子“讓出來”給沒有房子的人，就可以“完美”解決這一嚴重的“供給不足”問題。

但實際情況卻在向相反的方向發展，且越演越烈。所有有閑錢的人都在買入房產，將其視為躺著賺錢的工具，畢竟英國房價已經一路漲了40年，且房租也跟著水漲船高。很多人將其視作是比養老金更靠譜的退休依靠。（關於英國養老金的未來，請詳見：《全球最“值得信賴”養老金來了 中國用國有資產為社保“充值”》）

自1996年英國開始允許銀行為“二套房”提供按揭以來，英國的投資房市場從未停止暴漲的腳步。如今每30個英國成人裏面就有1個“房東”，在國會議員中這一比例更是高達1/4。

與此同時，英國每年租房市場的“市值”預計已經達到870億美元，相當於英國整個金融業發放的全部薪酬總量。這等同於100萬個金領在為房東們“打免費工”。

現在，英國政府終於“看不下去”了，連發了幾個政策大招，讓夢想通過囤房“安度余生”的投資者們夜不能寐......英國房價到底怎麽了？未來又會怎樣？詳細解讀見《大特寫 | 本夢想憑幾套房產安度余生 不料國家一紙文件成“黃粱一夢”》！

Ⅲ. “2020奧運”加持，日本樓市能否重現繁榮？

島國對於華人來說，有太多的東西在記憶與情緒裏存在。

日本不動產研究所數據顯示，在購買日本房產的外國人中，中國人已占到六成。

1991年日本房地產大泡沫在空前瘋狂後轟然崩潰，隨後陷入失落的二十年。而如今國人瘋狂湧入的日本樓市會重蹈幾十年前的覆轍嗎？當下日本房地產市場的真實景象又是怎樣？

不看不知道，日本房市價格揭底，不少人目瞪口呆，繼而蠢蠢欲動......

即使是全日本最貴的東京，其房價跟中國上海、北京相比，也根本不值一提。用在北京買一套房的錢，可以買下二十多套北海道房產，同享美景與投資回報......

而未來，日本樓市是將保持高性價比、延續“穩健”增長的“常態”，還是時隔多年迎來又一波大漲？《大特寫 | 縱使“2020奧運”加持，日本樓市也難重現繁榮？》通過詳實的數據為您深入解讀！

來源：華爾街見聞 羅黎

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