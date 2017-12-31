“最後期限”已至 賈躍亭妻子回京 但賈躍亭並未歸來

面對北京證監局再次責令回國的最後期限，賈躍亭依然沒有在境內現身。

12月31日早晨6時50分，賈躍亭妻子甘薇發微博稱，2017最後一天，使命歸來。其定位為北京首都國際機場T3航站樓。但言辭間並未提及賈躍亭的消息。

澎湃新聞隨後報道稱，此次是甘薇獨自回京，沒有賈躍亭陪同。而騰訊則向樂視汽車官方求證，樂視汽車方面確認此次歸國的僅甘薇一人，並表示“甘薇回來該處理的事情一個也不會少”。

今天是賈躍亭赴美的第180天。去年底樂視資金鏈危機爆發，在夫妻兩人被凍結財產後的第二天（7月4日），賈躍亭就飛往美國，一度引起外界“跑路論”的質疑。其間甘薇發布微博稱：“謠言止於智者。我們全家老小都在北京。”還發出了自己的位置——北京•樂視控股集團大廈，從側面回擊跑路傳聞。

此後賈躍亭的工作重心完全轉向其投資的電動汽車品牌法拉第未來。國內幾乎每隔一段時間就會出現賈躍亭“下周將回國”的消息，但到目前沒有任何實錘。其本人更是被中國法院列入了“老賴”名單。12月11日，賈躍亭被北京市第三中級人民法院列入失信被執行人名單，按照相關規定，賈躍亭今後出行乘車、住酒店、子女上學等都將受到限制。

12月23日，盛大文學原CEO、火星小說創始人侯小強在微頭條上發文稱，他當天在美國洛杉磯試駕了FF91，並見到了賈躍亭及其妻子甘薇。

就在賈躍亭發聖誕祝福曬FF91汽車當天（12月25日），北京證監局發布通告，責令樂視網前任董事長賈躍亭於2017年12月31日前回國，切實履行公司實際控制人應盡義務，配合解決公司問題，穩妥處理公司風險，切實保護投資者合法權益。

這並非北京證監局第一次發布類似通告。今年9月13日，北京市證監局就曾下發了《關於對賈躍亭的監管關註函》，要求其見文後立即回國，妥善處置公司面臨的種種問題。但是賈躍亭一方並沒有任何回應。

有分析稱，這個通告其實是行政命令，但對於身處境外的賈躍亭來說，約束力並不大。證監部門所能做到的是行政處罰，比如不準入市、罰款等。如果賈躍亭一直滯留在境外就是不回國的話，所有的這一切處罰都不會落到他的頭上。目前最好的辦法就是讓債權人在國內對賈躍亭本人發起訴訟。

此外，當地時間28日，美國科技媒體The Verge援引三位知情人士稱，今年早些時候，賈躍亭將法拉第未來控股權股份轉讓給了外甥Wang Jiawei。今年早先遞交加州州務卿的文件顯示，Wang Jiawei是FF的首席財務官。報道援引知情人士稱，賈躍亭試圖通過轉讓控股股份，避免讓FF卷入自己在中國的潛在債務糾紛及相關法律行動。

本文來自華爾街見聞

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)