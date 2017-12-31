中國農業部稱農村承包地確權登記頒證步入收尾期 明年底“收官”

路透北京12月30日電，中國農業部周六召開農村改革情況交流會稱，全國農村承包地確權登記頒證工作正在穩妥推進，絕大多數省份目前均已進入收尾階段，預計明年年底將全面結束。

新華社援引農業部部長韓長賦的發言稱，各地試點取得了預期成效，摸清了承包地底數，解決了大量糾紛，促進了土地經營權有序流轉，但剩下的都是“難啃的硬骨頭”。

“比如，有的地方土地權屬不清、糾紛多，有的地方地形地貌覆雜、勘測難度大，有的地方重視不夠、投入不足等。一些已完成的地方還存在工作質量不高、易引發新的矛盾等問題。”韓長斌稱。

新華社報導稱，農村承包地確權登記頒證工作是推進“三權分置”、落實承包期再延長30年政策的基礎。這項工作的範圍涉及中國2,724個縣、3.3萬個鄉鎮、54萬個行政村，確權面積約占二輪家庭承包耕地賬面面積的84%。

目前，山東、寧夏、安徽、四川、江西、河南、陜西、海南、上海、甘肅、貴州、湖北12個省份已基本完成確權工作。

根據工作部署，2018年是這項工作的收官之年，除少數民族邊疆地區外，其他省份均應基本完成確權工作。韓長賦要求進度偏慢的省份加快推進，已完成省份要開展回頭看，對重點遺留問題認真開展自查。

他並要求各地農業部門用好用活確權成果，為土地經營權抵押貸款、承包地有償退出、互換並地等提供支撐。

報導並顯示，這次確權登記頒證產生了海量信息數據，農業部將加快推進國家級確權登記數據庫和農村土地承包經營權信息應用平台建設，提高農村承包地管理信息化水平。

中國農業部11月末統計數據顯示，目前全國農村承包地確權面積達11.1億畝，占二輪家庭承包耕地賬面面積的82%。山東、寧夏、安徽、四川、江西、河南、陜西等七省份已向國務院報告基本完成。

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