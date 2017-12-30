郭曉群：將堅決捍衛作為康宏股東應有的投票權及合法股東權利

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康宏環球(01019-HK)股東爭奪戰于12月29日上演，佳兆業太子郭曉群對陣臺灣富邦集團蔡氏家族。昨日舉行股東特別大會，表決董事改選議案，股東郭曉群的代表指，股東會上郭曉群的股權票數被視為無效，議案全數被否決。 經過兩小時的股東特別大會後，郭曉群提出罷免多名董事的決議案表決結果，各罷免動議都以超過59%反對票被否決。這一回，結果由富邦蔡氏家族勝出，佳兆業太子郭曉群敗退。 郭曉群今日傍晚發出聲明，將堅決捍衛作為康宏股東應有的投票表決權及合法股東權利。 郭曉群先生的聲明如下： 呈如康宏於十二月二十九日晚間發出的股東特別大會投票表決結果，如計入本人持有的44.7億股康宏股份(其中29.7億股通過中央結算系統投票，15.0億股於股東特別大會上投票），並對以下普通決議案第一、二、三、四、五、七、十、十二、十三項行使「表決贊成」，則以下決議案將以「約77.7億股（約61.5%）贊成，約48.6億股（約38.5%）反對」的壓倒性獲「贊成」通過，包括： 普通決議案一：動議罷免陳毅凱先生於康宏之董事職務；普通決議案二：動議罷免吳榮輝先生於康宏之董事職務 ；普通決議案三：動議罷免陳麗兒女士於康宏之董事職務；普通決議案四：動議罷免曹貴子醫生於康宏之董事職務；普通決議案五：動議罷免汪弘鈞先生於康宏之董事職務；普通決議案七：動議罷免潘鐵珊先生於康宏之董事職務；普通決議案十：動議委任張加銘先生為康宏非執行董事；普通決議案十二：動議委任李澤浩先生為康宏獨立非執行董事；普通決議案十三：動議委任李兆良先生為康宏獨立非執行董事 而若計入本人44.7億股康宏股份，對普通決議案第十五及十六項行使「表決反對」，則該等決議案將以「約80.3億股（約63.6%）反對，約46.0億股（約36.4%）贊成」的壓倒性不獲通過。 這反映了除本人以外，絕大多數的股東均支持本人為穩定公司狀況而提出的罷免舊有董事並委聘新一批董事的動議。 而本人於普通決議案第九、十一及十四的表決權被當日股東特別大會主席陳志宏毫無法律依據肆意粗暴剝奪。 為此，本人將堅決捍衛作為康宏股東應有的投票表決權及合法股東權利。