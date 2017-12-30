【香港地產】美聯：十大屋苑流通率連續3年不足3%

據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，截至12月28日為止，全港二手住宅註冊量共錄44,868宗，較去年全年40,466宗升約10.9%；惟當中十大屋苑本年迄今合共錄2,691宗註冊登記，卻仍較去年全年2,890宗少約6.9%。若以反映活躍程度的流通率(即各屋苑該年買賣註冊量佔其單位總數的比率)計算，本年迄今十大屋苑僅約2.7%，除連續3年不足3%外，料最終維持現水平，屆時將創自1996年有紀錄以來新低。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，近年十大屋苑流通率低企，其中原因受各種辣招帶來的影響。事實上，自2010年首次推出SSD後，其後BSD、加強版SSD及DSD陸續出台，加上連番收緊按揭成數後，二手交投大幅萎縮。十大屋苑註冊宗數由2010年10,767宗顯著下挫，近3年均不足3,000宗，而流通率亦由2010年約10.9%減至近3年低於3%水平，無論宗數抑或流通率均較03年「沙士」更少。與此同時，每年均有新盤竣工入伙，質素及設施等均較傳統屋苑為佳，部份購買力轉投新晉物業，亦成十大屋苑跑輸大市的另一原因。

康怡花園宗數按年大跌近3成 新都城則急升近2成

回顧過去一年十大屋苑表現，當中康怡花園年內迄今註冊宗數按年跌幅最大，下挫約29.1%；其次為海怡半島，按年亦減約19.3%；沙田第一城少約15.9%；嘉湖山莊、麗港城及美孚新邨亦分別跌約9.6%至12.4%；此十大屋苑中，新都城宗數按年急增，升約19.1%；荃灣中心亦顯著上升約15.4%；太古城則微增約1.4%；黃埔花園走勢平穩。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)