中泛控股(00715-HK)舊貸未還 中介控股再借6.5億美元

中泛控股(00715-HK)公布，於2016年6月3日公布中介控股公司中泛集團向公司借出2.5億美元(約19.543億港元)的無抵押免息信貸額度，於2017年12月31日到期，貸款的償還日期延長兩年至2019年12月31日，將利息由免息修訂為年息率5%，自2018年1月1日起生效。

另一筆3億美元的貸款(23.452億港元)的無抵押信貸額度，亦於2017年12月31日到期，貸款償還日期延長兩年至2019年12月31日，將年息率由2.5%修訂為5%，自2018年1月1日起生效。

董事會並公布，經考慮上述兩筆貸款已將近悉數動用，以及集團美國房地產開發項目的資金需求，公司的全資附屬公司中泛房地產開發控股有限公司及中泛集團於12月29日訂立貸款協議，據此，中泛集團同意向中泛房地產開發提供最高總額為6.5億美元(約50.812億港元)的無抵押信貸額度，為期直至2019年12月31日。貸款III的年息率為5%，應計利息須每六個月償還。集團擬將新貸款用於支付集團美國的房地產開發項目的項目成本及一般營運資金用途。

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