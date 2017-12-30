中州證券(01375-HK)與洛陽市人民政府簽訂戰略合作框架協議

中州證券(01375-HK)公布，為全面貫徹落實河南省委省政府加快鄭洛新國家自主創新示範區建設的戰略部署，中原證券股份於29日與洛陽市人民政府簽訂了《戰略合作框架協議》，為加快推進洛陽市多層次資本市場體系建設，促進廣大企業利用資本市場加快發展，提供融資服務和金融保障。

本協議為合作框架協議，暫無需提交公司董事會或股東大會審議。公司將在具體投資合作事宜明確後，按照《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等法律、法規、規範性文件及公司制度的規定和要求，履行相應的決策和審批程序及信息披露義務。

框架合作協議的主要內容（一）合作背景與目的雙方本著政企優勢互補、緊密協作支持、服務實體經濟的原則，加快推進洛陽市多層次資本市場體系建設，促進廣大企業利用資本市場加快發展，為洛陽市提供融資服務和金融保障。（二）主要內容圍繞洛陽市戰略定位和發展目標，公司將充分發揮投資銀行、直接投資、資產管理、財富管理、期貨、小額貸等在內的全面證券金融服務優勢，加強與洛陽市的深度合作，通過資本市場的運作，促進洛陽市進一步提高直接融資規模，服務經濟結構調整和產業轉型升級。協議有效期為五年。

本協議為框架協議，雙方尚未開展具體合作事宜，若雙方針對本協議約定範圍展開具體項目合作，將對公司未來業績產生積極影響。本次框架協議的簽署符合公司的戰略發展需要，雙方將按照法律、法規的要求開展業務合作，本合作協議的簽署對公司具有積極作用，有利於公司的長遠發展。

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