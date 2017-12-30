金山工業(00040-HK)2.63億售惠州物業料稅後溢利約9260萬

金山工業(00040-HK)公布，以現金合共2.21億元人民幣(約2.63億港元)，出售廣東省惠州古塘坳工業區物業，相關代價已包括轉讓價格及一次性搬遷補償。物業包括6幅土地的使用權，以及土地上的建築物及配套設施，為主要用作製造電池的生產設施。

該公司指出，出售的財務影響及所得款項的用途根據金山電池及其附屬公司截至2017年9月30日之第二季未經審計綜合財務報表，物業資產淨值約1750萬元。出售所得款項高於物業於2017年9月30日之資產淨值1750萬元人民幣及估算搬遷費用約1億元人民幣之總額約1.038億元人民幣。

除一小部分用作投資物業外，物業主要為金山電池用作生產用途的工廠。於截至2018年3月31日止年度，預期集團將因出售錄得未經審核除稅前溢利約1.236億港元及除稅後溢利約9260萬港元，當中並未扣除所須費用及非控股權益 。金山電池計劃將出售之淨所得款項作新生產設施投資及支付金山電化及時代電池因搬遷而產生之成本及損失、一般營運資金用途及償還銀行借款。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)