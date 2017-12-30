中民控股(00681-HK)向主席大量配股

中民控股(00681-HK)公布，擬向主席兼主要股東莫世康配售合共約18.88億股新股份，認購價每股0.104港元。根據認購協議，莫博士應付總認購價約1.96億元，將抵銷公司應付莫世康未付餘額；莫世康亦同意豁免現金代價所產生及將產生所有利息。完成配售後，莫世康及其一致行動人士於公司持股將由29.11%增至43.92%。

中民控股解釋向主席發行大量新股的原因，是公司於2017年9月30日，集團之流動資產淨值以及銀行結餘及現金分別約為6640萬元人民幣及約4.02億元人民幣。經考慮集團之現有現金水平，加上於2017年9月30日之短期銀行借貸6100萬元人民幣，董事會認為集團有能力以內部資源結算餘額。然而，鑑於集團業務之資本密集性，董事會認為，集團必須維持較高水平的現金及信貸額度，以符合其營運需要。此外，集團正積極拓展其現有業務，並尋找其他新業務，包括但不限於擴展現有附屬公司之投資規模、收購其他業務及擴展氣站之發展機遇。集團尤其正考慮與獨立第三方合作開發專門分銷液化氣、廚房及冷鏈產品的混合項目。該項目的目標客戶包括餐飲企業、超級市場及家庭消費者。根據目前的業務計劃，該項目將由集團持有60%，一名獨立第三方持有40%。鑒於集團發展計劃，董事會認為，集團維持足夠營運資金以擴展本集團現有業務及╱或需要時發展新業務至關重要。

因此，於2017年12月4日，公司開始與莫博士商討通過認購事項方式抵銷餘額的可能性。根據認購協議，莫博士應付公司之總認購價1.96億港元將抵銷餘額。此外，莫博士同意豁免現金代價所產生及將產生之所有利息。董事會認為，認購事項可緩解公司之還款壓力，而集團並無現金流出，從而改善集團之財務狀況。除認購事項外，董事會已考慮其他方式以償還餘額(例如透過銀行借貸及股本融資)。就長期銀行借貸而言，公司已向多間商業銀行及金融機構查詢有關授予集團新信貸額度的可能性及可行性。然而，公司無法以合理成本獲得足夠的額外信貸額度。就股集資活動(例如向獨立第三方配售新股份、供股及╱或公開發售)而言，集團已就擔任公司配售代理或包銷商的可能性及可行性接洽多名經紀商。

經查詢後，經紀商要求之配售╱包銷佣金為集資總額之3%至5%，並要求配售╱認購價較現有股價作出較大折讓，以增加股本集資活動的吸引力。此外，配售將按盡力基準進行，故配售所籌集的金額將不確定，並受市況影響。經考慮上述因素後，董事認為，認購事項對集團有利，而認購協議之條款屬公平合理，且符合公司及股東之整體利益。

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