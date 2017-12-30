金山能源(00663-HK)擬以6860萬收購日本中型太陽能項目

金山能源(00663-HK)公布，公司於昨日與Kuni Umi Energy Co. Ltd、Kuni Umi Asset Management Co. Ltd.與Shine Treasure International Ltd.訂立無法律約束力之諒解備忘錄，建議金山能源認購Kuni Umi Energy擴大後股本之75%，建議認購代價為9.8億日圓(相當於約6860萬港元)，惟須受正式協議之條款及條件規限。公司與Kuni Umi Energy將盡快開展進一步磋商以訂立正式協議，惟於任何情況下須於2018年1月31日或之前。

董事徐柱良及何清以及公司一間附屬公司之董事葉永威亦為Kuni Umi Energy之董事；及Shine之董事王興葉亦為公司若干附屬公司之董事。

Kuni Umi Energy為一間根據日本法律成立及存續之公司。於本公告日期，Kuni Umi Energy由Shine合法實益擁有67.69%及由KUAM合法實益擁有32.31%。Kuni Umi Energy主要於日本從事中型太陽能項目之發展、營運及管理，現時擁有開發中項目總輸出量48兆瓦。董事認為，建議認購事項為集團進軍日本可再生能源市場提供良機。董事認為，日本太陽能市場潛力巨大，建議認購事項將多元化集團之業務並拓闊其收入基礎。

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