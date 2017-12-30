奧克斯國際(02080-HK)擬與寧波奧克斯建立長遠業務關係

奧克斯國際(02080-HK)公布，寧波奧克斯物業昨日與寧波明州醫院訂立補充協議，以修訂服務協議若干條款，其中包括延長服務協議年期至2018年3月31日。預期寧波奧克斯物業根據經修訂服務協議就截至2018年3月31日止財政年度可能收取的費用總額不超過820萬元(人民幣.下同)，即經修訂年度上限。

公司指，截至2017年9月30日止六個月錄得收益約1.273億元，按年增加134.0%。收益增長主要由於寧波奧克斯物業帶來收益7260萬港元。訂立服務協議令寧波奧克斯物業擴充其所提物業管理服務的範圍，及擴展至醫療物業管理市場。因此，寧波奧克斯物業現擬與寧波明州醫院建立長遠業務關係，以鞏固其醫療物業管理業務的發展、多元代擴充其收入來源，同時為其本身及集團整體帶來進一步收益增長動力。訂立補充協議為臨時措施，尚待進一步磋商及落實長期合作的條款。補充協議的條款及條件乃經訂約方按公平基準磋商後協定。董事認為，補充協議的條款及條件屬公平合理，且經修訂服務協議項下擬進行的持續關連交易乃按正常商業條款於集團一般日常業務過程中訂立，並符合公司及股東的整體利益。

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