中國飛機租賃,01848,沙特海灣航空,兩架二手飛機

中國飛機租賃(01848-HK)公布，公司透過其兩家全資擁有特殊目的實體與沙特海灣航空訂立《飛機協議》，據此，公司同意向沙特海灣航空購買兩架二手飛機，飛機將隨即回租予沙特海灣航空。作為披露該交易代價的替代方案，公司將披露飛機的評估價值。從一家獨立評估公司取得飛機的連租約評估總值約為1.0758億美元(相當於約8.3912億港元)。

公司須履行保密責任，據此，《飛機協議》的條款概不得向任何第三方披露，惟獲沙特海灣航空書面同意則除外。董事會認爲，代價乃經計及市場評估值及該交易的整體條款和條件，以及參考市況後按公平原則釐定。

由於飛機由沙特海灣航空擁有及營運，公司無法披露飛機於該交易前應佔的純利。公司曾要求沙特海灣航空提供釐定飛機應佔純利所需的資料，但沙特海灣航空告知與飛機相關的收入及成本資料屬高度機密性質，且涉及對機票銷售收入(涉及多種航線)和成本(包括融資成本、稅項、燃料成本、保養成本、折舊及一般日常開支)的極度複雜且主觀的分配。各飛機的代價乃於完成購買該飛機時(預期於2018年第一季度完成)支付。部分代價將透過集團的內部資源撥付，及部分將透過與銀行機構訂立的融資安排撥付。

董事認為，完成該交易符合集團業務拓展計劃及全球化策略。購買及回租安排使集團能夠在擴張機隊的同時鎖定長期租賃協議，透過此安排，集團為航空公司客戶的機隊規劃提供靈活的解決方案。該交易不僅擴大集團的機隊組合，其全球足跡亦延伸至中東。

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