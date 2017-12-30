HTSC(06886-HK)被省國資委要求對江蘇銀行發揮重大影響

HTSC(06886-HK)(華泰證券)公布，本公司於12月收到《省國資委關於華泰證券股份有限公司加強對所持江蘇銀行股權管理的通知》，通知要求公司充分行使股東權利，有效發揮對江蘇銀行股份有限公司董事會的重要影響力，對江蘇銀行的持股比例要保持穩定。為貫徹落實通知要求，經本公司研究決定，將江蘇銀行股權從財務投資轉為戰略投資，發揮對江蘇銀行董事會的重大影響。

從財務投資轉為戰略投資，根據《企業會計準則第2號－－長期股權投資》及《企業會計準則第2號－－應用指南》中關於重大影響的相關規定，公司認為，對江蘇銀行的股權投資滿足上述規定，按長期股權投資權益法核算。

會計核算方法變更對公司財務狀況及經營成果的影響分析根據《企業會計準則第2號－－長期股權投資》及《企業會計準則第2號－－應用指南》的相關規定，公司對江蘇銀行的股權投資由可供出售金融資產變更為長期股權投資按權益法核算，原確認的可供出售金融資產的公允價值，作為按權益法核算的長期股權投資初始投資成本；對江蘇銀行股權投資的累計公允價值變動轉入按權益法核算的當期損益。轉換日，若長期股權投資初始投資成本小於按照持股比例計算確定的應享有江蘇銀行在該日可辨認淨資產公允價值份額，按照差額調整長期股權投資的賬面價值，並計入當期營業外收入；反之，則不做調整。經測算，上述調整預計增加公司2017年當期投資收益約30億元(人民幣.下同)，營業外收入約7億元；剔除相關費用及所得稅後，預計增加2017年當期淨利潤約21億元、其他綜合收益約23億元。

方法變更除對公司2017年當期產生影響外，公司將以江蘇銀行合併財務報表中的淨利潤和其他權益變動為基礎進行會計核算。

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