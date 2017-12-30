星謙發展(00640-HK)年度盈轉虧 撇開聯營虧損是有盈利

星謙發展(00640-HK)公布，截至2017年9月30日止年度虧損約2027.9萬元(2016年年度賺3715.9萬元)，每股虧損為3.21仙，派發末期股息每股2.1仙。收益約5.39億元，按年升8.7%。

公司指，儘管營運溢利增加，年內仍錄得虧損，此乃主要由於應佔聯營公司虧損及於一間聯營公司投資的減值虧損。倘不計及本年度應佔聯營公司虧損約1707.5萬元及於一間聯營公司的投資的減值虧損約3839.3萬元，集團將錄得本年度溢利約3518.9萬元，較上一年度之約3197.6萬元(不計及應佔聯營公司溢利約518.3萬元)增加約10%。

隨著越南新廠的竣工及開始營運，董事對集團未來一年的業績增長較為樂觀。集團亦會致力實踐多元化發展的業務策略，其中包括投放更多資源，加速發展代理業務及電子膠黏劑相關產品。此外，集團亦會積極投資發展OEM(委託加工)業務，現時已與一國際知名企業簽訂OEM(委託加工)合作協議並探索參與光伏發電項目及停車管理項目的機會。

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