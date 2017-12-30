康宏環球(01019-HK)否決罷免曹貴子等董事職務

康宏環球(01019-HK)公布，昨日舉行的股東特別大會投票表決結果，罷免陳毅凱、吳榮輝、陳麗兒、曹貴子、汪弘鈞、潘鐵珊的董事職務不獲通過。同時，該公司動議委任張加銘為非執行董事、李澤浩及李兆良為獨立非執行董事則不獲通過。至於該公司動議委任陳士斌及汪弘鈞為非執行董事，則獲股東特別大會通過。

於昨日的股東特別大會上，一名股東就郭曉群及陳佩雄在股東特別大會的投票資格提出反對。經審慎考慮及諮詢公司顧問後，股東特別大會主席宣告不應計入據稱是郭先生及陳先生在股東特別大會上的投票權。

根據披露資料，合共約29.68億股股份被認為代表郭先生在中央結算及交收系統內持有。因此，今次股東特別大會已剔除該等股份涉及的投票權。

公司尚未確定陳先生之股份之所在，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所作披露，陳先生約有10.85億股股份。公司尚未能夠識別陳先生有否及如何行使彼之據稱表決權。由於剔除陳先生之股份不會影響股東特別大會上所提呈決議案的結果，故公司決定不會延遲刊發股東特別大會的結果。

因此，已出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈之決議案的股東持有的股份總數(並無扣減陳先生所持有的股份，此舉純粹為了股東特別大會投票表決結果的順利刊發，但無損主席在股東特別大會上關於陳先生的據稱表決權將不予計算的決定)為約81.57億股。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)