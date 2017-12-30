康宏環球(01019-HK)小股東,入稟追索曹貴子、王利民等人

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「謎網股」康宏環球(01019-HK)牽涉的官司陸續有來，繼該公司早前接連入稟，控告多名人士及公司損害其利益後，康宏一名小股東(下稱原告)近日亦入稟高等法院，控告康宏及其附屬公司、主要股東郭曉群、陳佩雄、執行董事曹貴子，以及前主席王利民等33名答辯方，要求法庭頒令，答辯方要就原告自2015年中起，因買入康宏而錄得的投資虧損作出賠償，據知連本帶利接近400萬港元。 原告朱曉燕(Zhu Xiao Yan)，報稱居於深圳；答辯方包括郭曉群、陳佩雄、曹貴子、王利民、麥光耀、馮雪心及陳麗兒等人，名單與康宏於2017年12月首次入稟控告的28名答辯人名單類同，至於第29至第33名答辯方，分別是康宏及其附屬等5間公司。 據長達54頁的入稟狀透露，原告自2015年中開始，持有共約323.4萬股康宏股票，購入價平均每股高於1元，但康宏股價現已跌至只有0.167元，令原告錄得逾80%的投資損失。禍不單行的是，康宏自2017年12月7日起停牌，至今仍未復牌。 原告認為，其投資損失是由於一眾答辯人，對第29至第33名答辯方的失職或管理不善所造成，因此現決定採取法律行動，要求法庭頒令，康宏於2015年的配股計劃無效、郭曉群和陳佩雄所獲股份無效且並無投票權，答辯方要向原告賠償其投資損失連利息；另入稟狀亦提到，原告對保監局並不確定康宏新董事是否合適人選表示關注。 33名答辯人分為四組。第一組合共二十人，包括曹貴子、以及早前被廉署拘捕的王利民、麥光耀、馮雪心、陳麗兒等四人，入稟狀指他們是曹貴子「安排」進入康宏的人，並於2015年配股計劃時在康宏及其附屬公司任職。第二組是於2015年配股中認購了康宏股份的凌冠華、曹貴宜和另外四間公司，入稟狀指這組答辯人也與曹貴子有關連。第三組是康宏主要股東郭曉群和陳佩雄兩人。第四組共五名被告包括康宏及其四間附屬公司。 入稟狀指，康宏於2015年8月公布的配股計劃損害股東的權益。今年六月底爆發細價股股災，證監會派人到康宏的辦事處調查，郭曉群其後用曹貴子的「金主」蔡志明所提供的約八億元免抵押貸款向第二組答辯人「收貨」，陳佩雄其後也緊隨「收貨」，當他們兩人的股權超出最大單一股東蔡明興家族後，郭便於10月30日要求召開股東特別大會，以罷免王利民及馮雪心以外的其他董事。呈請人認為上述行為是為阻礙監管當局的調查，對呈請人構成不公平損害。 康宏的律師周五(2017年12月29日)在股東特別大會前宣布，早上10時收到有關小股東的入稟傳票。司法機構網頁顯示，案件已排期於2018年1月19日處理。 【案件編號：HCMP 2773/2017】