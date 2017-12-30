港交所(00388-HK)ADR彈上240大元以上 騰訊(00700-HK)回軟

美國股市2017年最後一個交易天，在交投淡靜與科技及金融股滑落情況下，三大指數都先升後跌，並以全日最低位收市。港股ADR指數則承接周五恒指的升勢，收報29,960點，升41點。

對於港交所(00388-HK)來言，股市升與跌對其股價影響不大，成交增加才是重點。港交所ADR收報240.12元，較港收市升0.32元；匯控(00005-HK)重上80元，ADR收報80.70港元，較港收市再升0.75元；騰訊(00700-HK)ADR收報405.70元，較港收市跌0.30元；中人壽(02628-HK)ADR收報24.39元，跌0.16元。

建設銀行(00939-HK)ADR收報7.21元，較港收市升0.01元；工商銀行(01398-HK)ADR收報6.29元，無升跌。

中石油(00857-HK)ADR收報5.46元，升0.01元；中海油(00883-HK)ADR收報11.22元，無升跌；中石化(00386-HK)ADR收報5.73元，無升跌。



中移動(00941-HK)ADR收報78.97元，跌0.28元；聯通(00762-HK)ADR收報10.57元，升0.01元；中電信(00728-HK)ADR收報3.71元，跌0.01元。

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