年末資金結構性緊張 中國央行祭出春節前“臨時降準”工具穩預期

路透上海12月29日 - 中國央行本周以“財政支出力度加大，流動性總量處於較高水平”為由持續暫停逆回購操作，單周凈回籠2,900億元人民幣，年末資金面結構性緊張加劇。央行周五並宣布建立“臨時準備金動用安排”，符合條件的機構可臨時動用準備金，以滿足春節前商業銀行因現金大量投放而產生的臨時流動性需求。

業內人士分析，央行提前公布針對明年春節的流動性安排，不僅有助可直接申請臨時降準的全國性銀行未雨綢繆，也有助於改善目前結構性緊張的流動性，穩定全市場的資金面預期，中小銀行、非銀機構亦可受益。

中國央行周五公告，在現金投放中占比較高的全國性商業銀行在春節期間存在臨時流動性缺口時，可臨時使用不超過兩個百分點的法定存款準備金，使用期限為30天。

中金公司固收研究團隊指出，“臨時準備金動用安排”是2017年春節期間“臨時流動性便利”(TLF)的升級版：範圍擴大至大行和股份制銀行，不需要抵押品，解決了抵押券偏緊和LCR(流動性覆蓋率)等指標掣肘資金傳導等壓力，也無需支付額外的資金成本。

“此次的‘臨時準備金動用安排’在基本完全對沖春節資金擾動的同時，也進一步完善準備金制度；且充分考慮市場的流動性需求、抵押券情況等。不僅有助於全國性銀行平穩應對本次春節的流動性需求，中小銀行以及非銀機構的流動性也更添保障，也有助於穩定甚至提振債市情緒。”中金分析稱。

聯訊證券分析師李奇霖、鐘林楠測算，若以大行、股份行降準2%為條件，從上市銀行三季度的存款數額計算，此次預計可釋放萬億、最多1.8萬億元的流動性，與2017年春節“TLF+定向降準”組合相比，此次力度更大，可能主要是考慮到目前銀行超儲率較低。不過對央行這一暫時性的舉措應審慎看待，春節後資金面可能會有收緊壓力，機構還需根據央行操作審時度勢；在貨幣政策未發生改變前，央行維持緊平衡、控杠桿的決心不會變。

2017年1月央行曾通過“臨時流動性便利”操作為在現金投放中占比高的幾家大型商業銀行提供了臨時流動性支持，操作期限28天。

央行有關負責人12月14日曾表示，預計12月份財政因素將凈供給流動性超過1萬億元，明年初普惠金融降準措施落地將釋放長期流動性3,000億元左右。對於2018年春節前主要商業銀行因現金大量投放而產生的流動性需求，人民銀行也已作了安排。總的來看，銀行體系跨年、跨春節流動性供應是有保障的。

交通銀行金融研究中心分析師鄂永健指出，通常1月一般貸款和存款都增加較多，因而預計明年春節所在的2月份準備金補繳壓力較大，該政策也將有效緩解準備金上繳壓力，保持市場流動性穩定。

中金固收預計，考慮到使用期限為30天，銀行或在2018年1月10日或稍往後幾天開始報備，1月16日或稍往後釋放這筆臨時準備金，從期限上，完全覆蓋春節前的取現需求和資金滾動需求。

至本周五，中國央行連續六日暫停逆回購操作。本周凈回籠2,900億元。央行表示，臨近年末財政支出力度加大，可吸收央行逆回購到期等因素的影響；周二至周五(26至29日)，央行公告還強調“銀行體系流動性總量處於較高水平”。

上周按逆回購口徑凈投放2,000億元；若考慮MLF到期，當周全口徑則為凈投放130億元。另據路透統計，元旦假期後首周逆回購到期總量5,100億元，首個工作日(1月2日)的單日到期量2,900億元。

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**年末資金面結構性緊張加劇**

本周以來央行公告中“流動性總量較高”的分析，與市場機構的微觀感受明顯背離，資金價格連續飆升，年底時點流動性結構性緊張的現象突出。業內人士認為，MPA考核下銀行對非銀機構融出意願不強導致資金面結構性分化，近期一系列監管規則的實施或是政策出台的預期也加劇了這一情況；不過跨年時點過後指標壓力減輕，加之央行提前維穩，明年初資金面有望出現一定松動。

“這次的臨時準備金安排體現了未來央行流動性調控將更加精準，對癥下藥；這也是目前結構性流動性趨近的市場所急需的。”交通銀行金融研究中心分析師陳冀稱。

本周四(12月28日)銀行間全市場口徑七天質押式回購加權平均利率R007為6.9366%，創下2017年新高，與存款類機構口徑的DR007加權平均利率2.9769%相差近400個bp，反映出銀行與非銀機構融資成本差別之大。同業存單利率本周也明顯上升，周中有AAA股份制銀行三個月期同業存單發行利率5.30%，12月中時還在5%附近。

中信證券固定收益分析師明明認為，非銀機構2017年年末難有“活水”直接原因是季節性的流動性收緊擾動銀行預期，銀行融出資金意願不強；12月同業存單凈融資額為負，銀行機構可能維持較高流動性水平以應對超預期風險。據其統計，12月到期量2.2萬億元人民幣，僅次於9月份的2.3萬億元；而截止12月28日銀行當月共發行2.1萬億元同業存單。

監管收緊預期也是影響銀行資金融出意願的一個重要因素，近期有不少文件密集發布，銀行對監管政策落地後市場表現觀望情緒濃郁。其中，銀行流動性風險管理辦法新增了流動性匹配率指標，據其測算，部分城商行有收縮同業資產降低同業資金缺口的壓力。

北京一資管人士認為，在MPA考核下，銀行年底額度緊張，不能給非銀融出跨年資金，同時非銀機構沒有這麽多利率債質押給銀行，進一步推升了回購成交利率。此外，今年10月1日起施行的公募基金流動性風險管理規定要求，貨幣基金出資金時對手方的質押券也要符合貨基的投資要求，就出現了貨基出跨年時需要質押AAA信用債或AA+同業存單，質押券要求的提高也限制了非銀機構的融資能力。

全國銀行間同業拆借中心、中債登和上海清算所此前發布通知稱，擬於國家法定節假日12月30日（周六）和12月31日（周日）向市場提供銀行間本幣市場部分業務的交易、清算和結算服務及債券付息兌付服務，具體包括信用拆借、質押式回購、買斷式回購和現券買賣。

中國央行自2016年春節前起，公開市場操作頻率加密至每個工作日均可進行。在原有七天、14天和28天逆回購期限的基礎上，2017年10月末央行首次開展63天期逆回購，該工具操作期限品種增至四種。

除SLO(短期流動性調節工具)、常備借貸便利(SLF)外，中國央行在2014年三季度還創設並開展了中期借貸便利(MLF)操作，操作對象包括國有商業銀行、股份制商業銀行、較大規模的城市商業銀行和農村商業銀行等。

此外，2014年4月央行創設抵押補充貸款(PSL)，並在2015年10月將PSL對象在此前國開行基礎上，新增農發行和進出口銀行，主要用於支持三家政策性銀行發放棚改貸款等。

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