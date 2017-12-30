2017年亞太地區(除日本外)銀團貸款規模降至五年低點--TRLPC

路透香港12月29日 - 2017年亞太地區(除日本之外)的銀團貸款規模觸及五年低點4,453.1億美元，比2016年的4,678億美元下滑4.81%，因併購活動放緩，且美元、歐元、日圓等三國集團(G3)貨幣債券發行量創紀錄，限制了貸款規模。

亞太地區銀團貸款已連續第三年下滑，規模降至2012年以來最低，當年的貸款規模為3,066.5億美元。2017年共完成1,245筆聯貸，比2016年的1,291筆低3.56%。

併購活動的減少，使得亞太地區並購貸款較2016年縮減34%至557.4億美元，在美國進行外界廣泛預期的升息之前，亞洲借款方著眼於鎖定長期的固定利率融資。

“對亞太銀團貸款市場而言，2017又是艱難並具挑戰性的一年。貸款數量下降成為新常態...因為交易分流去了雙邊貸款和債市那邊，”渣打銀行負責亞洲貸款銀團和分配業務的主管Amit Lakhwani說。

2017年，G3亞洲(除日本外)債券發行規模創紀錄高位4,079.3億美元，較2016年的2,955.3億美元激增了38%，中國債券發行商在其中占主導。

中國和香港在該地區的借款中占據主導，在除日本之外的亞洲貸款中占到49%。2017年，中國企業借款規模達1,010億美元，較上年的1,350億美元下降25%。

盡管2016年下半年中國政府采取措施控制資本外流，並減緩海外並購步伐，但2017年中國大陸企業因海外並購活動而進行的融資規模較2016年的143億美元勁升了28.5%，至183.7億美元。

此增勢主要緣於中國投資有限責任公司(中投)7月進行的68億歐元(79億美元)大額貸款，這筆貸款是為了支持其收購歐洲倉儲物流企業Logicor。這是該主權財富基金在聯貸市場的首秀，也是2017年亞洲最大的一筆並購貸款。

香港貸款規模升至創紀錄的1,115億美元，較2016年的1,060億美元增長5%，獲益於中國企業的大額貸款，包括科技業巨頭阿里巴巴集團(BABA.N)及旗下螞蟻金融服務集團，騰訊控股(00700-HK)，以及電子商務公司京東(JD.O)。

杠桿收購(LBO)也提高了香港的市場分量，各大銀行對這些交易聞風而動，以求更高收益，因非標準貸款對越來越多元化的買方機構有著不小的吸引力。

“亞太地區貸款市場出現新的流動性來源，機構投資者都在摩拳擦掌，伺機而動，”瑞士信貸的亞太地區聯貸部門主管Ashish Sharma說。

香港上市的鞋履零售商百麗國際控股有限公司(BELLF.PK)為支持私有化而籌措的280億港元(36億美元)定期貸款在7月完成一般銀團階段，美銀美林是唯一簿記行和承銷行，並吸引到另外10家銀行參貸。

新加坡貢獻了一大部分杠桿貸款，支持收購亞洲最大倉庫運營商普洛斯(GLP)(GLPL.SI)的41.1億美元巨額杠桿融資，在最後時刻完成，也拿下亞洲最大杠桿收購貸款殊榮。

澳洲和日本也貢獻了不少收購貸款交易，只不過日本多數交易為俱樂部貸款，例如支持私募股權巨頭KKR收購汽車零部件生產商康奈可、電子設備公司日立國際電氣(6756.T)以及電動工具制造商日立工機6581.T的三項杠桿收購融資，總計等值58.2億美元。

在澳洲及香港的杠桿融資市場，采用單一批次以及夾層融資結構的交易小有增加，切入尋求投資於貸款的機構資金池。

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