證監會年末集中放大招：互聯網、東北或成明年IPO關鍵詞

2017年最後一個工作日，證監會集中發布了數十條建議回覆，頻發“大招”。答覆中提到包括優先支持東北地區企業IPO，支持更多互聯網企業上市融資等信息，或將成為明年IPO的關鍵詞。

力爭讓更多互聯網企業上市融資

在對《關於優化證監會下上海證券交易所制度的建議》進行答覆時，證監會表示，未來將幫助互聯網等高科技產業及初創企業融資。

對於《建議》中提及的360科技股份有限公司從紐約證券交易所退市，證監會表示，目前已公布了將通過上市公司江南嘉捷電梯股份有限公司重組上市的方案。此外，新三板允許未盈利企業掛牌，股票發行的許可程序相對簡單。

證監會表示，下一步將積極研究互聯網行業相關政策指引，推進多層次資本市場體系建設，構建資本市場服務互聯網等高科技產業的長效機制，力爭讓更多互聯網企業上市融資。

優先支持東北地區企業IPO

在答覆《關於請中國證監會加快落實國務院扶持東北地區符合IPO條件企業優先上市的建議》時，證監會表示，將在推進新股發行常態化的同時，繼續優先支持符合條件的東北地區企業IPO，在受理企業申請後。

具體工作中，既堅持發行上市條件不降低、審核標準不降低、審核環節不減少、審核程序不壓縮，保證東北地區上市企業的質量；又對東北地區企業在審核進度方面給予優先支持，在同等條件下優先安排進入下一步審核程序，推動東北地區企業及早發行上市。

為境內科技企業在香港上市融資提供更多便利

在答覆《關於推進科技企業創新創業的建議》時，證監會表示，境外上市是境內企業實施“走出去”戰略和利用外資的重要渠道，未來會積極支持符合條件的境內科技企業根據國家發展戰略及自身發展需要，在香港等境外資本市場直接融資，充分利用境內外兩個市場、兩種資源，提升企業核心競爭力。

證監會表示，未來將進一步推動境外上市改革有關工作，為境內科技企業在香港上市融資提供更多便利。境內科技企業在符合內地法律和香港上市條件的前提下，均可自主向證監會提出境外上市申請。

推動《私募投資基金管理暫行條例》盡快出台

在答覆《關於推進“專業市場＋互聯網”創新轉型的提案》時，證監會表示支持設立實體市場創新轉型股權引導基金，並督促其規範運作，積極鼓勵市場主體與上下遊企業、市場業態之間實現有機結合，做大做強。

未來，證監會將采取多種措施，推動私募股權投資基金和創業投資基金的發展：

一是積極支持各地政府利用政府引導基金促進股權投資基金發展。

二是拓寬引導基金的募資渠道，促進社保基金、保險資金等中長期資金投資私募基金。

三是推動《私募投資基金管理暫行條例》盡快出台，完善私募基金監管規則體系。

四是推動出台私募投資基金行業公平合理的稅收政策，鼓勵其更好地為科技型、創新型中小企業提供資金支持和增值服務，引導私募股權投資基金投早、投小。

繼續擴大內地和香港金融產品互聯互通範圍

隨著近年來“滬港通”“深港通”的相繼開通，內地與香港股票市場實現了二級市場交易的互聯互通，投資者可以直接買賣對方交易所已上市股票。



在答覆《關於深化內地和香港金融互聯互通的提案》時，證監會就投資限制問題表示，未來將根據市場客觀需求、互聯互通運行以及兩地監管合作情況，完善相關機制規則，研究有序擴大互聯互通標的範圍，逐步放寬投資限制。

在加速金融產品互聯互通方面，證監會表示，將會同相關部門及時總結兩地金融產品互聯互通實施效果，加快推進建立互聯互通機制下“看穿式”監管安排，完善相關制度，在防範風險的前提下，根據兩地市場情況、市場需求和市場條件，繼續穩步推進擴大金融產品互聯互通範圍。

遏制市場資金脫實向虛

在答覆《關於發展壯大實體經濟的提案》時，證監會表示將繼續堅持服務實體經濟的宗旨不動搖，推進多層次資本市場體系建設，保持新股發行常態化，不斷深化新三板改革，促進區域性股權市場健康穩定發展，進一步規範發展債券市場，提升資本市場服務實體經濟的能力和水平。

同時，堅決推進依法全面從嚴監管，遏制市場資金“脫實向虛”，促進資本市場穩定健康發展。

本文來自華爾街見聞

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