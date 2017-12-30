中科招商“謝幕”追蹤：估值仍被低估？回購已成泡影？

12月26日，中科招商——業內稱之為“定增王”、“囤殼王”的私募公司從新三板中摘牌，這成為中國資本圈年度收尾時別具深意的事件。

2015年中科招商掛牌時，市值一度高達1300億元，而本周一（12月25日）收盤時，市值已縮水99%。

特別是最後五個交易日，中科招商成交異常活躍，“末日押註”的味道頗濃。

華爾街見聞重新覆盤中科招商的短命新三板生涯，這背後有哪些深層次的市場邏輯？摘牌後又有哪些出路？

末日狂歡背後的激勵博弈

2015年3月20日，中科招商宣布正式掛牌新三板，發行價格設定在10.83 元/股，成為了繼九鼎集團之後又一個掛牌新三板的PE機構。

當年5月份開始，中科招商不僅火速完成了兩輪定向增加，並連續舉牌16家上市公司，多以小市值、股權分散度低的公司為主，成為了名副其實的“囤殼之王”。當年9月，中科招商老總單祥雙更曾表示，將在未來5年控股50家A股上市公司

轟轟烈烈的囤殼帶動中科招商市值一度突破1330億元，並在新三板市場握有強勢話語權。

股轉系統統計數據顯示，2015年年末，掛牌僅9個月的中科招商融資額已過百億，新三板合計融資金額為1216.17億元。截至2016年末，三板市場的合格投資者不足30000，中科招商獨占2700多個合格投資者，接近市場總額十分之一。

好景不長。中科招商融資上百億後不斷跑去A股市場抄底殼公司，違背了政策層發展新三板市場的初衷。2016年5月，全國股轉公司發布了《關於金融類企業掛牌融資有關事項的通知》，劍指新三板上以中科招商為代表的掛牌私募公司。

其中，對私募基金管理機構新增8個方面的掛牌條件，最具殺傷力的是要求管理費收入與業績報酬之和須占收入來源的80%以上、私募股權類私募機構最近3年年均實繳資產管理規模在50億元以上。

申萬宏源新三板分析師王文翌對華爾街見聞指出，從2016年年年報數據測算的整改結果看，中科招商2016年底總實繳資產管理規模為334.3億元，符合整改要求；但管理費與業績之和的收入占比僅有23.6%，遠低於整改要求。

本文來自華爾街見聞

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