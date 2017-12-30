IMF：三季度美元全球外儲占比創三年半最低 人民幣和歐元占比上升

國際貨幣基金組織（IMF）周五發布的報告顯示，今年第三季度，美元在全球貨幣儲備中的份額收窄至三年半以來最低，而人民幣和歐元的占比攀升。

IMF表示，在全球貨幣儲備中，美元總計6.13萬億美元，占比從二季度的63.8%降至63.5%，連續三個季度下降，是2014年中期以來最低水平。但美元依然是全球最大儲備貨幣。

同時，日元在全球外匯儲備中的份額從二季度的4.6%下滑至4.5%。

相比之下，歐元的份額從第一季度的19.9%升至三季度的20%，但大幅低於2009年峰值時期的28%。而人民幣占比從二季度的1.08%升至1.12%。

IMF從去年四季度開始統計全球人民幣外匯儲備的持有情況，當時人民幣占比為1.07%。

今年以來，美元的表現相對弱勢，累計下跌約10%，為十四年以來最大跌幅。歐元對美元今年漲14%左右，是十四年以來最大漲幅。日元對美元今年上漲3.71%。

人民幣對美元今年表現驚人，累計上漲4028點，漲逾6%。

與今年的走勢形成鮮明對比的是，從2014年開始，人民幣對美元匯率連續三年出現年度貶值，2016年全年人民幣中間價貶值近6.83%，2015年全年貶值6.12%，2014年小幅貶值0.36%。

本文來自華爾街見聞

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