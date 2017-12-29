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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧12月29日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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味全     元大滬深300正2 富邦科技          綠悅-KY           昶和     大統益   日勝化     
宏洲     國泰中國A50正2 元大電子          本盟              大統染   天仁                
嘉裕     群益臺灣加權反1 富邦摩台          大同              海悅     達新                
東華     興泰     富邦發達          大亞              銘旺科   地球                
大東     正道     富邦金融          國巨              卓越     新紡                
立益     友旺     元大MSCI台灣          廷鑫              統領     立益                
佳和     同開     永豐臺灣加權          燿華                       昶和                
昶和     悠克     富邦台50          浩鑫                       大統染              
三洋紡            FH香港            晶電                       亞崴                
瑞利              元大日經225          全新                       中宇                
樂士              富邦NASDAQ          麗臺                       程泰                
正峰新            元大美元指數反1          華新科                     三洋電              
億泰              國泰20年美債反1          奇鋐                       展宇                
毛寶              元大美債7-10反1          禾伸堂                     佳大                
燁興              富邦H股           力特                       東明-KY             
中鴻              元大S&P日圓反1          晟鈦                       海悅                
聚亨              富邦歐洲          京鼎                       浩鑫                
千興              FH彭博高收益債          榮創                       隴華                
威致              FH彭博新興債          柏騰                       銘旺科              
首利              味全              達邁                       吉祥全              
麗正              宏洲              聯德控股-KY                   傳奇                
東訊              嘉裕              宏齊                       東科-KY             
華泰              東華              鈺邦                       亞弘電              
茂矽              大東              杜康-DR                    陞泰                
錸德              立益              陽光能源-DR                   華友聯              
廷鑫              佳和                                         愛山林              
倫飛              昶和                                         潤弘                
威盛              三洋紡                                       華園                
銘旺科            瑞利                                         遠雄來              
統懋              樂士                                         夏都                
翔耀              正峰新                                       新天地              
太空梭            億泰                                         欣欣                
新利虹            毛寶                                         統領                
華映              燁興                                         客思達-KY            
吉祥全            中鴻                                         阿瘦                
憶聲              聚亨                                         友佳-DR             
科風              千興                                         匯僑                
建碁              威致                                         一零四              
和鑫              首利                                         欣天然              
力特              麗正                                         新海                
喬鼎              東訊                                         欣高                
正達              華泰                                         全國                
晟鈦              茂矽                                         台數科              
弘憶股            錸德                                         基勝-KY             
新世紀            廷鑫                                         潤泰材              
誠創              倫飛                                         波力-KY             
嘉威              威盛                                         泰昇-KY             
力銘              銘旺科                                       吉源-KY             
亞太電            統懋                                                             
達能              翔耀                                                             
清惠              太空梭                                                           
慧友              新利虹                                                           
捷泰              華映                                                             
互億              吉祥全                                                           
天瀚              憶聲                                                             
迅杰              科風                                                             
華上              建碁                                                             
元晶              和鑫                                                             
華冠              力特                                                             
裕豐              喬鼎                                                             
寶徠              正達                                                             
日勝生            晟鈦                                                             
台船              弘憶股                                                           
東森              新世紀                                                           
台南-KY           誠創                                                             
康師傅-DR          嘉威                                                             
聖馬丁-DR          力銘                                                             
神州-DR           亞太電                                                           
耀傑-DR           達能                                                             
同方友友-DR          清惠                                                             
晨訊科-DR          慧友                                                             
友佳-DR           捷泰                                                             
陽光能源-DR          互億                                                             
精熙-DR           天瀚                                                             
中福              迅杰                                                             
雷虎              華上                                                             
中視              元晶                                                             
秋雨              華冠                                                             
慶豐富            裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  日勝生                                                           
                  台船                                                             
                  東森                                                             
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富
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