◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧12月29日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 味全 元大滬深300正2 富邦科技 綠悅-KY 昶和 大統益 日勝化 宏洲 國泰中國A50正2 元大電子 本盟 大統染 天仁 嘉裕 群益臺灣加權反1 富邦摩台 大同 海悅 達新 東華 興泰 富邦發達 大亞 銘旺科 地球 大東 正道 富邦金融 國巨 卓越 新紡 立益 友旺 元大MSCI台灣 廷鑫 統領 立益 佳和 同開 永豐臺灣加權 燿華 昶和 昶和 悠克 富邦台50 浩鑫 大統染 三洋紡 FH香港 晶電 亞崴 瑞利 元大日經225 全新 中宇 樂士 富邦NASDAQ 麗臺 程泰 正峰新 元大美元指數反1 華新科 三洋電 億泰 國泰20年美債反1 奇鋐 展宇 毛寶 元大美債7-10反1 禾伸堂 佳大 燁興 富邦H股 力特 東明-KY 中鴻 元大S&P日圓反1 晟鈦 海悅 聚亨 富邦歐洲 京鼎 浩鑫 千興 FH彭博高收益債 榮創 隴華 威致 FH彭博新興債 柏騰 銘旺科 首利 味全 達邁 吉祥全 麗正 宏洲 聯德控股-KY 傳奇 東訊 嘉裕 宏齊 東科-KY 華泰 東華 鈺邦 亞弘電 茂矽 大東 杜康-DR 陞泰 錸德 立益 陽光能源-DR 華友聯 廷鑫 佳和 愛山林 倫飛 昶和 潤弘 威盛 三洋紡 華園 銘旺科 瑞利 遠雄來 統懋 樂士 夏都 翔耀 正峰新 新天地 太空梭 億泰 欣欣 新利虹 毛寶 統領 華映 燁興 客思達-KY 吉祥全 中鴻 阿瘦 憶聲 聚亨 友佳-DR 科風 千興 匯僑 建碁 威致 一零四 和鑫 首利 欣天然 力特 麗正 新海 喬鼎 東訊 欣高 正達 華泰 全國 晟鈦 茂矽 台數科 弘憶股 錸德 基勝-KY 新世紀 廷鑫 潤泰材 誠創 倫飛 波力-KY 嘉威 威盛 泰昇-KY 力銘 銘旺科 吉源-KY 亞太電 統懋 達能 翔耀 清惠 太空梭 慧友 新利虹 捷泰 華映 互億 吉祥全 天瀚 憶聲 迅杰 科風 華上 建碁 元晶 和鑫 華冠 力特 裕豐 喬鼎 寶徠 正達 日勝生 晟鈦 台船 弘憶股 東森 新世紀 台南-KY 誠創 康師傅-DR 嘉威 聖馬丁-DR 力銘 神州-DR 亞太電 耀傑-DR 達能 同方友友-DR 清惠 晨訊科-DR 慧友 友佳-DR 捷泰 陽光能源-DR 互億 精熙-DR 天瀚 中福 迅杰 雷虎 華上 中視 元晶 秋雨 華冠 慶豐富 裕豐 寶徠 日勝生 台船 東森 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 新海 中視 秋雨 慶豐富