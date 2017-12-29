胡應湘：價錢合理任何資產都可以出售

合和實業(00054-HK)公布，向深圳投控國際資本控股基建，以每股4.8元出售所持合和基建(00737-HK)全部約20.55億股，出售價較今日收市價4.98元折讓3.61%，股份佔已發行股本約66.69%，涉資98.65億元。

完成後，擬出售事項預計將使合和實業錄得約49.12億淨收益。集團指出，董事目前擬考慮於完成後，向股東派發特別股息，該等股息將由擬出售事項之部分出售所得款項淨額支付。

合和實業主席胡應湘被問到未來會否有其他資產出售或重組，強調一向都抱持任何資產都可以出售的態度，只要價錢合理。

他又指，現時集團在灣仔擁有多達200多萬呎樓面，形成一個具規模的發展群組，屬龐大資產，未來發展策略要一步步進行同研究。

他提到，集團現時在內地的資產主要只得一個地產及樓盤項目，要分拆上市並不吸引，因為與其他大型內房商相比仍有一大段距離。他又說現時香港房地產處於位高勢危的情況，他感到憂慮。

主席胡應湘表示，集團無負債，亦無特別資金需求，認為出售能配合地方政府發展，對整個粵港澳大灣區有利，等同當年支持珠江三角洲發展。他強調出售合和公路並非撤資，反而是看好大灣區未來發展。

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