中證監：設立“新股通”須在互聯互通整體機制框架下實施

中國證監會網站29日發布關于政協十二屆全國委員會第五次會議第0975号(財稅金融類099号)提案的答複，關于新股互聯互通的建議，證監會表示，随着近年來“滬港通”“深港通”的相繼開通，内地與香港股票市場實現了二級市場交易的互聯互通，投資者可以直接買賣對方交易所已上市股票。關于新股申購，目前内地投資者可以通過現有的合格境内機構投資者機制等渠道參與香港新股申購，境外投資者可以通過合格境外機構投資者機制參與内地新股申購，上述機制目前能夠滿足新股申購需求，并且機構投資者的專業性可以有效防範新股風險，保障投資者權益。

提案中提出的在“滬港通”“深港通”之下設立“新股通”建議，具有一定的參考價值。設立“新股通”須在内地與香港資本市場互聯互通整體機制框架下實施，要綜合考慮内地資本市場改革和香港“看穿式”監管機制及其他監管事項尚未建立等因素，統籌研究推進。下一步，將不斷優化完善互聯互通機制，加強内地和香港的監管合作，為進一步擴大資本市場雙向開放創造條件。

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