中國證監會開展H股“全流通”試點 試點企業不超過三家

路透北京12月29日電，中國證監會新聞發言人常德鵬周五表示，證監會決定開展H股“全流通”試點，堅持積極穩妥、循序漸進的原則，以成熟一家推出一家的方式推進，本次試點企業不超過三家，“全流通”試點僅限於原股東減持和增持本公司H股。

他在新聞例會上稱，此舉可進一步優化境內企業境外上市融資環境，深化境外上市制度改革。各企業根據條件自主申報，試點企業相關股東先期可減持其所持有的本公司H股；待相關技術系統升級改造完成後，開通增持本公司H股的功能。

“在總結評估本次試點情況的基礎上，進一步研究推廣‘全流通’。符合試點條件但未納入本次試點的企業，後續將在‘全流通’推廣工作中再予以統籌考慮。”證監會網站上的新聞稿指出。

他並指出，H股全流通試點堅持市場化決策原則，參與試點的企業和相關股東在滿足試點條件的前提下，可自主決定流通數量和比例的具體事宜，自主協商有利於公司長遠發展的全流通方案。企業參與本次全流通試點，需滿足外商投資準入等四項基本條件，並履行必要的程序。

具體而言，試點企業要符合外商投資準入、國有資產管理、國家安全及產業政策等有關法律規定和政策要求；所屬行業符合創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，符合國家產業政策發展方向，契合服務實體經濟和支持“一帶一路”建設等國家戰略，且具有一定代表性的優質企業。

試點企業的存量股份的股權結構相對簡單，且存量股份市值不低於10億港元；且公司治理規範，企業內部決策程序依法合規，具備可操作性，能夠充分保障股東知情權、參與權和表決權。

參與H股“全流通”試點的企業需履行必要的內部決策程序，並依法取得相關股東授權，境內律師應當對企業內部決策程序是否完備出具法律意見；涉及國有資產管理和行業監管部門規定的，試點企業應事先取得國有資產管理部門和行業監管部門等有關部門批覆。

試點企業既可單獨向中國證監會提交“全流通”試點申請，也可隨公司境外上市再融資或首次公開發行申請一並提出；獲得批覆後，試點企業及相關股東可辦理跨境轉登記等業務，辦理外匯登記。

中國證券登記結算公司負責制定並發布相關業務規則和指引，辦理存量股份跨境轉登記、托管及結算業務，作為H股公司股份的名義持有人在香港結算開立賬戶托管相應股份，並定期向證監會、人民銀行和外匯局報告股份變動及跨境資金流動狀況。

證監會並稱，將堅持穩中求進工作總基調，服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革，依法合規、穩妥有序推進H股“全流通”試點。

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