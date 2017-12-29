【港股解碼】歲末年初看港股IPO大混戰，這場舌尖上的對決你選誰？

眼看著港股市場上演了一出又一出精彩紛呈“大戲”的2017年真正走到了尾聲，連日來港交所又掀起一波待上市公司紮堆衝刺IPO的熱潮。12月29日是港股市場2017年最後一個交易日，在2017年最終關上“大門”之前，今日港股共有十數家公司結伴公佈招股計畫，火爆程度可見一斑。這些新股均計畫在2018開年元月中旬上市，如今紮堆競跑也算是上演了一場2017年最後及2018年最初的港股大混戰了。

筆者今日要講的是同天招股、且計畫前後兩日登錄港交所創業板上市的兩家餐飲股，一個是全服務式粵菜酒家集團龍皇集團（08493-HK），一個是專為香港中高端顧客群提供越式、日式、中式及西式等各式料理的餐飲集團嘗·高美集團（08371-HK）。之所以選擇這兩家公司作為今日文章的主人公，自然是因為同為餐飲企業的二者，在上市“競技”之路上各有千秋又不乏“大同”之處，值得一看。

粵菜酒家VS越日中西各式料理，舌尖上的對決你選誰？

先說說龍皇，作為一家全服務式粵菜酒家，其主打以四個自有品牌龍皇、龍璽、皇璽及龍宴經營粵菜酒家，專注于為顧客提供優質美食和舒適用餐環境。目前龍皇的酒家遍佈全港並延伸至上海及澳門，集團經營著9間全服務式粵菜館，包括於香港的5間龍皇、1間龍璽及1間龍宴品牌酒家；於上海的1間皇璽品牌酒家；及于澳門的1間龍皇品牌酒家。在這四個自有品牌中，收益貢獻最大的是分店最多的龍皇酒家，貢獻收益占總收益在5成以上。

而如前文所指，嘗·高美則是一家旨在為香港中高端顧客群體提供越式、日式、中式及西式等各式料理的餐飲集團，目前其通過七大品牌：六個自有品牌品越越式料理、稻成亞丁京川料理、稻成小館、浦和日本料理、牛氣及Say Cheese以及一家特許品牌FIAT Caffé擁有並經營共13家全服務式餐廳及1家快速服務式餐廳，其中大部分餐廳戰略式地佈局在港島、九龍及新界的黃金地段及中央商業區的一線或高級商場內或臨街優越位置。

嘗·高美四大菜式中收益貢獻占比最大的為日式料理，其次分別為越式料理、中式料理及西式料理：

眼看著港股市場上演了一出又一出精彩紛呈“大戲”的2017年真正走到了尾聲，連日來港交所又掀起一波待上市公司紮堆衝刺IPO的熱潮。12月29日是港股市場2017年最後一個交易日，在2017年最終關上“大門”之前，今日港股共有十數家公司結伴公佈招股計畫，火爆程度可見一斑。這些新股均計畫在2018開年元月中旬上市，如今紮堆競跑也算是上演了一場2017年最後及2018年最初的港股大混戰了。

筆者今日要講的是同天招股、且計畫前後兩日登錄港交所創業板上市的兩家餐飲股，一個是全服務式粵菜酒家集團龍皇集團（08493-HK），一個是專為香港中高端顧客群提供越式、日式、中式及西式等各式料理的餐飲集團嘗·高美集團（08371-HK）。之所以選擇這兩家公司作為今日文章的主人公，自然是因為同為餐飲企業的二者，在上市“競技”之路上各有千秋又不乏“大同”之處，值得一看。

粵菜酒家VS越日中西各式料理，舌尖上的對決你選誰？

先說說龍皇，作為一家全服務式粵菜酒家，其主打以四個自有品牌龍皇、龍璽、皇璽及龍宴經營粵菜酒家，專注于為顧客提供優質美食和舒適用餐環境。目前龍皇的酒家遍佈全港並延伸至上海及澳門，集團經營著9間全服務式粵菜館，包括於香港的5間龍皇、1間龍璽及1間龍宴品牌酒家；於上海的1間皇璽品牌酒家；及于澳門的1間龍皇品牌酒家。在這四個自有品牌中，收益貢獻最大的是分店最多的龍皇酒家，貢獻收益占總收益在5成以上。

而如前文所指，嘗·高美則是一家旨在為香港中高端顧客群體提供越式、日式、中式及西式等各式料理的餐飲集團，目前其通過七大品牌：六個自有品牌品越越式料理、稻成亞丁京川料理、稻成小館、浦和日本料理、牛氣及Say Cheese以及一家特許品牌FIAT Caffé擁有並經營共13家全服務式餐廳及1家快速服務式餐廳，其中大部分餐廳戰略式地佈局在港島、九龍及新界的黃金地段及中央商業區的一線或高級商場內或臨街優越位置。

嘗·高美四大菜式中收益貢獻占比最大的為日式料理，其次分別為越式料理、中式料理及西式料理：

從招股價來看，龍皇每股發售價介乎0.18至0.26港元（單位下同），而嘗·高美相比之下則貴上許多，每股發售價介乎0.86至1.09元；以此為基礎，無論是入場費還是發行股份集資金額，嘗·高美均比龍皇略勝一籌。龍皇入場費約為3151.44元、發行股份集資總額約7920萬元、集資淨額為約4900萬元；而嘗·高美方方面面都更“貴”一點，入場費4403.94元、集資總額9750萬元、集資淨額約7360萬元。

那麼，何以嘗·高美招股書各項材料都貴過龍皇，其“吸金”能力為何能“贏在起跑線”？我們還是從二者往期經營業績表現來探究探究。

兩品牌門店收益下滑，龍皇業績藏隱憂？

先看龍皇，招股書資料顯示，龍皇截至2015年及2016年12月31日止兩個年度及截至2017年7月31日止七個月經營業績表現如下表，從2015年度到2016年度，集團收益增長1億元或33.72%，但毛利率及淨利潤下滑，尤其淨利潤跌幅達40%；而截至2017年7月31日止7個月集團因一次性上市開支錄得逾790萬元淨虧損：

招股書表明，龍皇絕大部分收益來自香港、上海即澳門酒家的食品及飲品銷售。值得注意的是，集團龍皇品牌黃埔分店由於競爭越來越激烈致使來客減少，在上述報告期收益錄得明顯減少；此外，皇璽品牌上海店亦由於當地進行反腐活動等原因收益呈下降趨勢。這兩大品牌門店的收益下滑趨勢不能不說是集團經營業績的隱憂之一：

（截自龍皇招股書原文）

嘗·高美收益不敵龍皇，勝在經營效益好

再看嘗·高美方面，截至2016年及2017年3月31日止兩個年度，集團收益及淨利潤較明顯增長，而截至今年6月底止3個月，集團收益繼續增長，惟因一次性上市開支錄得逾415萬元淨虧損。此外據悉，嘗·高美於今年2月關閉了一家餐廳TUT，因商場的管理及經營不符合公司預期標準等，且TUT於截至2017年3月31日止年度內產生虧損。

從兩家公司上述業績表現來看，其實龍皇往期每年收益都高於嘗·高美，但純利卻遠不及對方，雖然雙方由於付出上市開支均在最近一個報告期錄得淨虧損，但從經營效益來看嘗·高美盈利能力確實較龍皇稍勝一籌。

投資回報期各有長短，面臨風險大同小異

對於未來發展擴張的計畫方面，龍皇計畫在2018年初於葵湧新開1家龍皇全服務式粵菜館；此外公司還計畫於2018年中及2019年中分別在葵青區新開1家龍宴酒家及于東區新開1家龍皇酒家，從集團現有粵菜館經營情況來看，開設酒家的投資回報期在2年到9.4年不等。

而嘗·高美方面則計畫一口氣開設9家新餐廳，並透露假設新餐廳的表現與現有可比餐廳表現相似，新開設餐廳可實現約1個月達致收支平衡及約11至20個月達致投資回收。

最後提一提風險因素，這兩家餐飲公司所面臨的風險基本上屬於大同小異，大方向是成本問題，細分下包括員工成本及原材料成本等：

兩家餐飲股IPO“競技”情況大體如此，至於最終上市後表現如何還需待成功過會後再見真章，至於二者究竟孰優孰劣，這個問題對於純吃貨來說倒是不難，不過是“先吃為敬”四個字罷了！那麼你又更心水哪一家呢？

作者：彭小留

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