香港興業3.27億元投得長三角嘉興地

香港興業國際(00480-HK) 公布，繼香港興業御緹灣、香港興業璟頤灣之後，第三度成功投得嘉興市中心優質住宅用地，展示集團持續看好內地房地產市場，繼續深耕長三角的決心。

此次競投於 12 月 27 日進行，有關地塊為嘉興經開區 2017-28 號地塊，在 10 多家開發商經過 306 輪激烈叫價之後，最終由集團旗下的嘉興興裕實業有限公司以上限價人民幣 3.27 億元競得，溢價率為 43.3%，樓面價每平方米為人民幣 10,039 元。

該地塊位於嘉興經開區核心地段，周邊緊鄰市中心超大濕地 —— 石臼漾，被業內譽為「鑲嵌在城市濕地中心的稀缺低密地塊」，具體範圍為東至港航局管理局及世紀交通用地、南至東升西路、西至昌盛西路，北至雁涇港沿河綠化帶，出讓面積 18,082.3 平方米，容積率1.8，建築面積 32,548 平方米。該地塊位置優越，加上鄰近濕地，適合作低密度發展，使得其備受矚目，競拍過程持續近 3.5 小時。

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