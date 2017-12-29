佳兆業太子 對康宏(01019-HK)股東會結果必依法追討

康宏(01019-HK)大股東、佳兆業太子郭曉群發表聲明，對今日(29日)股東特別大會的投票結果表示震驚及失望。在股東特別大會現場，大會主席陳志宏完全沒有適當理據回應郭曉群代表律師就「康宏剝奪郭投票權的操作是否合適」的質疑。就本次康宏毫無法律依據肆意粗暴剝奪他作為公司股東行使應有合法權利的行為，缺乏公平及公正，他必然依法追討，並會保留權利採取適當行動。

今日會上表決的動議與公司的未來及員工的發展息息相關。畢竟，公司董事會成員對公司發展有舉足輕重的影響，而安排股東特別大會投票，是令公司所有股東能夠就構建董事會班底表態的一個最佳途徑。遺憾的是，康宏今日毫無法律依據的粗暴行為，不僅錯誤地處理本次股東特別大會提出的動議，更令康宏繼續身處困局而無法得到適當處理。

目前的康宏確有需要委任新晉有經驗的董事，協助公司建立長效的內控機制，配合監管機構調查，盡快復牌及恢復正常營運。他冀望各方能以公司發展為前提，本著負責任的態度，以公正公開的方式解決問題，使公司業務發展儘快回歸正軌。

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