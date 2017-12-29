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◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧12月29日 交易日  
  
◆買超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
01003T 兆豐新光R1            1723      1723     100.00  
9929   秋雨                  1013      1023      99.02  
01002T 土銀國泰R1            1588      1635      97.13  
4904   遠傳                  3105      3596      86.35  
9938   百和                  1135      1342      84.58  
2312   金寶                  1400      1754      79.82  
2325   矽品                  1299      1644      79.01  
2412   中華電                4766      6765      70.45  
2505   國揚                  1027      1460      70.34  
2855   統一證                1039      1491      69.68  
3045   台灣大                6877      9890      69.53  
1434   福懋                   886      1296      68.36  
9933   中鼎                   821      1210      67.85  
1806   冠軍                   685      1024      66.89  
00708L 元大S&P黃金正2         893      1346      66.34  
3029   零壹                  1349      2037      66.22  
3005   神基                  1403      2134      65.75  
2891   中信金               26228     39974      65.61  
2884   玉山金                7110     10896      65.25  
6005   群益證                1729      2761      62.62  
2887   台新金                7996     12809      62.42  
3561   昇陽光電               726      1164      62.37  
2633   台灣高鐵              2043      3349      61.00  
00663L 國泰臺灣加權正2       1085      1781      60.92  
2204   中華                   671      1102      60.89  
5531   鄉林                   661      1091      60.59  
2475   華映                  3949      6531      60.47  
1319   東陽                   642      1082      59.33  
6505   台塑化                1742      2969      58.67  
9904   寶成                  2246      3877      57.93  
  
  
◆賣超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
01003T 兆豐新光R1           -1723      1723    -100.00  
9929   秋雨                 -1013      1023     -99.02  
01002T 土銀國泰R1           -1591      1635     -97.31  
3045   台灣大               -8079      9890     -81.69  
9938   百和                 -1066      1342     -79.43  
2855   統一證               -1171      1491     -78.54  
9933   中鼎                  -943      1210     -77.93  
2633   台灣高鐵             -2433      3349     -72.65  
2505   國揚                 -1043      1460     -71.44  
00708L 元大S&P黃金正2        -959      1346     -71.25  
1434   福懋                  -922      1296     -71.14  
2204   中華                  -774      1102     -70.24  
4904   遠傳                 -2514      3596     -69.91  
00642U 元大S&P石油          -2962      4345     -68.17  
2312   金寶                 -1191      1754     -67.90  
0056   元大高股息           -1387      2103     -65.95  
2325   矽品                 -1072      1644     -65.21  
2887   台新金               -8317     12809     -64.93  
2412   中華電               -4391      6765     -64.91  
3702   大聯大               -2130      3314     -64.27  
4915   致伸                 -1041      1649     -63.13  
3682   亞太電               -7723     12347     -62.55  
1806   冠軍                  -639      1024     -62.40  
2884   玉山金               -6728     10896     -61.75  
2897   王道銀行             -1200      2017     -59.49  
5531   鄉林                  -649      1091     -59.49  
2891   中信金              -23752     39974     -59.42  
006207 FH滬深                -881      1492     -59.05  
2382   廣達                 -4923      8412     -58.52  
2903   遠百                 -2597      4479     -57.98  
  
  
◆淨買超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
00663L 國泰臺灣加權正2          865      1781        48.57  
00717  富邦美國特別股           654      1694        38.61  
00676R 富邦臺灣加權反1          723      1886        38.34  
00636  國泰中國A50              729      2263        32.21  
2103   台橡                     438      1920        22.81  
4904   遠傳                     591      3596        16.43  
3005   神基                     340      2134        15.93  
00673R 元大S&P原油反1           534      3444        15.51  
00637L 元大滬深300正2         11107     77231        14.38  
00633L 富邦上証正2             3113     21775        14.30  
2325   矽品                     227      1644        13.81  
1714   和桐                     358      2629        13.62  
3583   辛耘                     202      1571        12.86  
00686R 群益臺灣加權反1          155      1241        12.49  
2444   友旺                     610      4992        12.22  
1476   儒鴻                     149      1247        11.95  
2312   金寶                     209      1754        11.92  
00675L 富邦臺灣加權正2          138      1162        11.88  
8163   達方                     438      3816        11.48  
1789   神隆                     144      1257        11.46  
2489   瑞軒                     162      1450        11.17  
4958   臻鼎-KY                  183      1701        10.76  
2614   東森                    1293     12191        10.61  
2542   興富發                   228      2169        10.51  
2006   東和鋼鐵                 175      1680        10.42  
00655L 國泰中國A50正2           860      8353        10.30  
9945   潤泰新                   389      3837        10.14  
5305   敦南                    1191     11872        10.03  
1605   華新                    1485     14840        10.01  
3561   昇陽光電                 114      1164         9.79  
  
  
◆淨賣超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
0056   元大高股息              -832      2103       -39.56  
006207 FH滬深                  -521      1492       -34.92  
00642U 元大S&P石油            -1457      4345       -33.53  
00631L 元大台灣50正2           -540      1868       -28.91  
3036   文曄                    -282      1192       -23.66  
2449   京元電子                -774      5083       -15.23  
6145   勁永                   -1316      8820       -14.92  
2340   光磊                    -672      4860       -13.83  
2903   遠百                    -611      4479       -13.64  
2485   兆赫                    -280      2056       -13.62  
2897   王道銀行                -254      2017       -12.59  
2477   美隆電                  -252      2041       -12.35  
2409   友達                   -2843     23066       -12.33  
3045   台灣大                 -1202      9890       -12.15  
2328   廣宇                    -243      2063       -11.78  
3481   群創                   -4235     36306       -11.66  
2633   台灣高鐵                -390      3349       -11.65  
0061   元大寶滬深              -127      1094       -11.61  
2882   國泰金                 -1790     15901       -11.26  
2448   晶電                   -3198     28574       -11.19  
9933   中鼎                    -122      1210       -10.08  
00672L 元大S&P原油正2          -806      8007       -10.07  
00677U 富邦VIX                 -423      4345        -9.74  
1402   遠東新                 -1376     14685        -9.37  
2204   中華                    -103      1102        -9.35  
2812   台中銀                  -235      2571        -9.14  
2374   佳能                     -95      1059        -8.97  
1312   國喬                   -5186     58535        -8.86  
2855   統一證                  -132      1491        -8.85  
2492   華新科                  -395      4465        -8.85  
  
  
  
備註：  
1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。
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