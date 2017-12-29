◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧12月29日 交易日 ◆買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 01003T 兆豐新光R1 1723 1723 100.00 9929 秋雨 1013 1023 99.02 01002T 土銀國泰R1 1588 1635 97.13 4904 遠傳 3105 3596 86.35 9938 百和 1135 1342 84.58 2312 金寶 1400 1754 79.82 2325 矽品 1299 1644 79.01 2412 中華電 4766 6765 70.45 2505 國揚 1027 1460 70.34 2855 統一證 1039 1491 69.68 3045 台灣大 6877 9890 69.53 1434 福懋 886 1296 68.36 9933 中鼎 821 1210 67.85 1806 冠軍 685 1024 66.89 00708L 元大S&P黃金正2 893 1346 66.34 3029 零壹 1349 2037 66.22 3005 神基 1403 2134 65.75 2891 中信金 26228 39974 65.61 2884 玉山金 7110 10896 65.25 6005 群益證 1729 2761 62.62 2887 台新金 7996 12809 62.42 3561 昇陽光電 726 1164 62.37 2633 台灣高鐵 2043 3349 61.00 00663L 國泰臺灣加權正2 1085 1781 60.92 2204 中華 671 1102 60.89 5531 鄉林 661 1091 60.59 2475 華映 3949 6531 60.47 1319 東陽 642 1082 59.33 6505 台塑化 1742 2969 58.67 9904 寶成 2246 3877 57.93 ◆賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 01003T 兆豐新光R1 -1723 1723 -100.00 9929 秋雨 -1013 1023 -99.02 01002T 土銀國泰R1 -1591 1635 -97.31 3045 台灣大 -8079 9890 -81.69 9938 百和 -1066 1342 -79.43 2855 統一證 -1171 1491 -78.54 9933 中鼎 -943 1210 -77.93 2633 台灣高鐵 -2433 3349 -72.65 2505 國揚 -1043 1460 -71.44 00708L 元大S&P黃金正2 -959 1346 -71.25 1434 福懋 -922 1296 -71.14 2204 中華 -774 1102 -70.24 4904 遠傳 -2514 3596 -69.91 00642U 元大S&P石油 -2962 4345 -68.17 2312 金寶 -1191 1754 -67.90 0056 元大高股息 -1387 2103 -65.95 2325 矽品 -1072 1644 -65.21 2887 台新金 -8317 12809 -64.93 2412 中華電 -4391 6765 -64.91 3702 大聯大 -2130 3314 -64.27 4915 致伸 -1041 1649 -63.13 3682 亞太電 -7723 12347 -62.55 1806 冠軍 -639 1024 -62.40 2884 玉山金 -6728 10896 -61.75 2897 王道銀行 -1200 2017 -59.49 5531 鄉林 -649 1091 -59.49 2891 中信金 -23752 39974 -59.42 006207 FH滬深 -881 1492 -59.05 2382 廣達 -4923 8412 -58.52 2903 遠百 -2597 4479 -57.98 ◆淨買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 00663L 國泰臺灣加權正2 865 1781 48.57 00717 富邦美國特別股 654 1694 38.61 00676R 富邦臺灣加權反1 723 1886 38.34 00636 國泰中國A50 729 2263 32.21 2103 台橡 438 1920 22.81 4904 遠傳 591 3596 16.43 3005 神基 340 2134 15.93 00673R 元大S&P原油反1 534 3444 15.51 00637L 元大滬深300正2 11107 77231 14.38 00633L 富邦上証正2 3113 21775 14.30 2325 矽品 227 1644 13.81 1714 和桐 358 2629 13.62 3583 辛耘 202 1571 12.86 00686R 群益臺灣加權反1 155 1241 12.49 2444 友旺 610 4992 12.22 1476 儒鴻 149 1247 11.95 2312 金寶 209 1754 11.92 00675L 富邦臺灣加權正2 138 1162 11.88 8163 達方 438 3816 11.48 1789 神隆 144 1257 11.46 2489 瑞軒 162 1450 11.17 4958 臻鼎-KY 183 1701 10.76 2614 東森 1293 12191 10.61 2542 興富發 228 2169 10.51 2006 東和鋼鐵 175 1680 10.42 00655L 國泰中國A50正2 860 8353 10.30 9945 潤泰新 389 3837 10.14 5305 敦南 1191 11872 10.03 1605 華新 1485 14840 10.01 3561 昇陽光電 114 1164 9.79 ◆淨賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 0056 元大高股息 -832 2103 -39.56 006207 FH滬深 -521 1492 -34.92 00642U 元大S&P石油 -1457 4345 -33.53 00631L 元大台灣50正2 -540 1868 -28.91 3036 文曄 -282 1192 -23.66 2449 京元電子 -774 5083 -15.23 6145 勁永 -1316 8820 -14.92 2340 光磊 -672 4860 -13.83 2903 遠百 -611 4479 -13.64 2485 兆赫 -280 2056 -13.62 2897 王道銀行 -254 2017 -12.59 2477 美隆電 -252 2041 -12.35 2409 友達 -2843 23066 -12.33 3045 台灣大 -1202 9890 -12.15 2328 廣宇 -243 2063 -11.78 3481 群創 -4235 36306 -11.66 2633 台灣高鐵 -390 3349 -11.65 0061 元大寶滬深 -127 1094 -11.61 2882 國泰金 -1790 15901 -11.26 2448 晶電 -3198 28574 -11.19 9933 中鼎 -122 1210 -10.08 00672L 元大S&P原油正2 -806 8007 -10.07 00677U 富邦VIX -423 4345 -9.74 1402 遠東新 -1376 14685 -9.37 2204 中華 -103 1102 -9.35 2812 台中銀 -235 2571 -9.14 2374 佳能 -95 1059 -8.97 1312 國喬 -5186 58535 -8.86 2855 統一證 -132 1491 -8.85 2492 華新科 -395 4465 -8.85 備註： 1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨 買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。