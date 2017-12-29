食藥監總局：移動醫療器械注冊技術審查指導原則發布

随着雲計算、大數據和人工智能的飛速發展，移動計算技術在醫療器械中的應用日益廣泛，為貫徹落實《關于深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫療器械創新的意見》(廳字〔2017〕42号)的有關要求，促進醫療器械産業創新發展，加強對移動醫療器械注冊工作的監督和指導，近日，國家食品藥品監管總局發布了首個關于移動醫療器械的《移動醫療器械注冊技術審查指導原則》。

該指導原則适用于采用無創“移動計算終端”實現一項或多項醫療用途的設備和/或軟件。明确了移動醫療器械的定義、類型、判定原則和注冊申報資料總體要求。該指導原則應結合《醫療器械軟件注冊技術審查指導原則》、《醫療器械網絡安全注冊技術審查指導原則》和相關醫療器械産品注冊技術審查指導原則的要求進行使用。

根據指導原則要求，移動醫療器械作為移動計算技術與傳統醫療器械的結合，除考慮傳統醫療器械的要求之外還需綜合考慮移動計算技術的特點、風險及其控制措施，包括網絡安全能力、顯示屏限制、環境光影像、電池容量限制、雲計算服務等。

該指導原則的發布將有助于規範移動醫療器械的注冊申報，進一步規範指導相關産業健康發展。

來源：國家食品藥品監管總局

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