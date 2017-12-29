康宏環球(01019-HK)：佳兆業(01638-HK)太子投票權被視為無效

康宏環球(01019-HK)股東爭奪戰正在上演，佳兆業太子郭曉群對陣台灣富邦集團蔡氏家族。29日早上11時，康宏舉行股東特別大會於中環和記大廈5樓會以閉門形式進行舉行。兩幫陣形都推薦自己人出任董事局董事，並將對方人馬拉下來。

現場保安森嚴，於地下已佈滿保安工作人員，核實出席會議人士身份才可以上5樓，確保除股東外沒有其他閒雜人進入。會議舉舉了逾2小時並已完畢，會後郭曉群代表向傳媒發言，對會議決定表示失望，因為主席根據兩張入稟法院狀紙，要求將郭的投票權視為無效。郭曉群代表指這是未審先。

據了解，會上有股東質疑郭曉群及陳佩雄的投票權提出異議，郭曉群代表律師在會上指，有關入稟只是民事訴訟，未有法院命令股票有效或無效，呼籲主席宜據其主席操守作出決定，又指若決定不合理，將由主席本人承擔所有責任。他又指，若董事會認為郭的股票無效，已有足夠時間申請禁制令，認為今早小股東的入稟對情況影響不大。若公司想挑戰郭的股票，應一早申請禁制令，而不是到這一刻將所有責任放在主席身上。他建議投票繼續，指公司認為郭的投票權無效，可在EGM稍後向法庭申請禁制令。

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