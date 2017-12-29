【港股解碼】人人都愛大城市，新高教為何反其道而行？

一般來說，服務業機構都喜歡向大城市靠近。因為越臨近大城市，人口密集度越高、消費能力越強，服務業越能得到好的發展。

這一點對多數民辦教育企業也同樣適用，比如國際教育領軍者楓葉教育（01317-HK），起家於大連，而後向武漢、天津、重慶、上海等地擴張。半個月前還新收購了深圳伊思頓龍崗書院，試探進軍一線大城市。

反其道而行的新高教

但凡事都有例外，昨日中國新高教集團有限公司（02001-HK）發佈公告披露最新交易事項——作價1.83億（人民幣，下同）收購新疆財經大學商務學院56%股權，並將向賣方授出4072萬元貸款用於清償其股東貸款。

新高教收購新疆財經大學商務學院公告 圖源：港交所

而據官網，新高教目前共於中國運營及投資了4所高等教育機構，包括集團創辦的雲南學校及貴州學校，以及投資的東北學校（尚待批准）、華中學校（尚待批准）。此外，學校還計畫在甘肅蘭州市籌建西北學校。加上此次收購的新疆財經大學商學院，新高教似乎有意避開發展相對靠前的地區。

新高教目前的辦學情況 圖源：港交所

新高教:應用型高等教育提供者

之所以會出現這樣的情況，與新高教的自我定位有關。不同於其他以科研為辦學定位的院校，新高教以應用型為辦學定位，致力於為各領域提供高質量應用型高等教育，傳授學生相關實踐經驗及技能，從而幫助學生獲得職業能力。但是，經濟發展靠前地區的居民對於應用型高等教育的需求相對較低，因此其他同行偏愛的大城市並不是新高教的理想駐紮地。

除去這點原因外，新高教在公告中提到的入學率也是一大影響因素。據統計，2016年全國的高等教育毛入學率為42.7%，雲南為32.6%、新疆為35.32%、貴州為31.2%（2015年數據），和全國水準存在一定差距也意味著更高的市場增長潛力。

根據規劃，新高教將通過自建、投資、收購等多種方式靈活完成教學網路的擴張，實現在中國東北、西北、南部和西南部的教學覆蓋，企業發展的野心不可謂不大。

擴張過程中存在的問題

但在發展過程中，新高教必須要面對兩個問題。

第一，無論是自建、投資還是收購都需要相當的資金，這筆擴張的資金從何而來。短期看，資金不成問題。今年年初新高教成功上市，籌資7.43億港元（約合6.21億人民幣）；加上最近3年新高教的業績不斷攀升，毛利也水漲船高。

但值得注意的是，新高教業績的增長主要來自於學生人數的增加導致學費收入的增長。如果後續的擴張計畫不能順利落實，收入的增長會因為教學資源的限制而放緩，難免會影響集團的業績和教學網路的進一步擴張。

新高教近年毛利及毛利率（單位：百萬人民幣） 圖源：港交所

第二，新高教的發展戰略是：複製雲貴兩地學院的成功應用型人才培養模式到新設學校。但在具體落實中，由於各地差異，原本成功的教學模式能否被成功複製還要打上一個問號。而比辦學模式更為直接的影響因素是生源的獲得，進入新的地區市場，新高教原有的市場影響力會被削減，如何有效吸引學生也是需要新高教考慮、解決的問題。

但必須承認的是，市場整體環境是有利於新高教的擴張發展的。自2016年底《關於修改的決定》順利通過，國內的民辦教育企業迎來了一波改革紅利。不僅政策越來越寬鬆，國家還大力推進高等教育的大眾化，新高教在此時進行擴張發展，應當說是選擇了一個不錯的時機。

■ 作者｜熊思怡

本文原创，未经授权不得转载，如想转载请关註官方微信號港股解码，留言获取授权。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)