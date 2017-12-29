[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧12月28日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 味全 元大滬深300正2 元大電子 綠悅-KY 昶和 大統益 日勝化 宏洲 國泰中國A50正2 元大台商50 本盟 大統染 天仁 嘉裕 興泰 富邦摩台 力山 海悅 達新 東華 上曜 富邦發達 大同 銘旺科 地球 大東 正道 富邦金融 大亞 卓越 新紡 立益 友旺 元大MSCI台灣 國巨 統領 立益 佳和 同開 永豐臺灣加權 廷鑫 昶和 昶和 悠克 富邦台50 燿華 大統染 三洋紡 FH香港 浩鑫 亞崴 瑞利 元大日經225 晶電 程泰 樂士 富邦NASDAQ 全新 展宇 正峰新 元大美元指數反1 麗臺 佳大 億泰 國泰20年美債反1 華新科 東明-KY 毛寶 元大美債7-10反1 奇鋐 海悅 燁興 富邦H股 禾伸堂 浩鑫 中鴻 元大S&P日圓反1 力特 隴華 聚亨 富邦歐洲 晟鈦 銘旺科 千興 FH彭博高收益債 京鼎 吉祥全 威致 FH彭博新興債 榮創 東科-KY 首利 味全 柏騰 亞弘電 麗正 宏洲 達邁 華友聯 東訊 嘉裕 聯德控股-KY 愛山林 華泰 東華 宏齊 潤弘 茂矽 大東 鈺邦 華園 錸德 立益 杜康-DR 遠雄來 廷鑫 佳和 陽光能源-DR 夏都 倫飛 昶和 新天地 威盛 三洋紡 欣欣 銘旺科 瑞利 統領 統懋 樂士 阿瘦 翔耀 正峰新 晨訊科-DR 太空梭 億泰 友佳-DR 新利虹 毛寶 匯僑 華映 燁興 一零四 吉祥全 中鴻 欣天然 憶聲 聚亨 新海 科風 千興 欣高 建碁 威致 全國 和鑫 首利 台數科 力特 麗正 基勝-KY 喬鼎 東訊 潤泰材 正達 華泰 波力-KY 晟鈦 茂矽 泰昇-KY 弘憶股 錸德 吉源-KY 新世紀 廷鑫 誠創 倫飛 嘉威 威盛 力銘 銘旺科 亞太電 統懋 達能 翔耀 清惠 太空梭 慧友 新利虹 捷泰 華映 互億 吉祥全 天瀚 憶聲 迅杰 科風 華上 建碁 元晶 和鑫 華冠 力特 裕豐 喬鼎 寶徠 正達 日勝生 晟鈦 台船 弘憶股 東森 新世紀 台南-KY 誠創 康師傅-DR 嘉威 聖馬丁-DR 力銘 神州-DR 亞太電 耀傑-DR 達能 同方友友-DR 清惠 晨訊科-DR 慧友 友佳-DR 捷泰 陽光能源-DR 互億 精熙-DR 天瀚 中福 迅杰 雷虎 華上 中視 元晶 秋雨 華冠 慶豐富 裕豐 寶徠 日勝生 台船 東森 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 新海 中視 秋雨 慶豐富