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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧12月28日 交易日  
  
停止融資 融資分配       停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                          過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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味全     元大滬深300正2 元大電子          綠悅-KY           昶和     大統益   日勝化     
宏洲     國泰中國A50正2 元大台商50        本盟              大統染   天仁
嘉裕     興泰           富邦摩台          力山              海悅     達新
東華     上曜           富邦發達          大同              銘旺科   地球
大東     正道           富邦金融          大亞              卓越     新紡
立益     友旺           元大MSCI台灣      國巨              統領     立益
佳和     同開           永豐臺灣加權      廷鑫                       昶和
昶和     悠克           富邦台50          燿華                       大統染
三洋紡                  FH香港            浩鑫                       亞崴
瑞利                    元大日經225       晶電                       程泰
樂士                    富邦NASDAQ        全新                       展宇
正峰新                  元大美元指數反1   麗臺                       佳大
億泰                    國泰20年美債反1   華新科                     東明-KY
毛寶                    元大美債7-10反1   奇鋐                       海悅
燁興                    富邦H股           禾伸堂                     浩鑫
中鴻                    元大S&P日圓反1    力特                       隴華
聚亨                    富邦歐洲          晟鈦                       銘旺科
千興                    FH彭博高收益債    京鼎                       吉祥全
威致                    FH彭博新興債      榮創                       東科-KY
首利                    味全              柏騰                       亞弘電
麗正                    宏洲              達邁                       華友聯
東訊                    嘉裕              聯德控股-KY                愛山林
華泰                    東華              宏齊                       潤弘
茂矽                    大東              鈺邦                       華園
錸德                    立益              杜康-DR                    遠雄來
廷鑫                    佳和              陽光能源-DR                夏都
倫飛                    昶和                                         新天地
威盛                    三洋紡                                       欣欣
銘旺科                  瑞利                                         統領
統懋                    樂士                                         阿瘦
翔耀                    正峰新                                       晨訊科-DR
太空梭                  億泰                                         友佳-DR
新利虹                  毛寶                                         匯僑
華映                    燁興                                         一零四
吉祥全                  中鴻                                         欣天然
憶聲                    聚亨                                         新海
科風                    千興                                         欣高
建碁                    威致                                         全國
和鑫                    首利                                         台數科
力特                    麗正                                         基勝-KY
喬鼎                    東訊                                         潤泰材
正達                    華泰                                         波力-KY
晟鈦                    茂矽                                         泰昇-KY
弘憶股                  錸德                                         吉源-KY
新世紀                  廷鑫
誠創                    倫飛
嘉威                    威盛
力銘                    銘旺科
亞太電                  統懋
達能                    翔耀
清惠                    太空梭
慧友                    新利虹
捷泰                    華映
互億                    吉祥全
天瀚                    憶聲
迅杰                    科風
華上                    建碁
元晶                    和鑫
華冠                    力特
裕豐                    喬鼎
寶徠                    正達
日勝生                  晟鈦
台船                    弘憶股
東森                    新世紀
台南-KY                 誠創
康師傅-DR               嘉威
聖馬丁-DR               力銘
神州-DR                 亞太電
耀傑-DR                 達能
同方友友-DR             清惠
晨訊科-DR               慧友
友佳-DR                 捷泰
陽光能源-DR             互億
精熙-DR                 天瀚
中福                    迅杰
雷虎                    華上
中視                    元晶
秋雨                    華冠
慶豐富                  裕豐
                        寶徠
                        日勝生
                        台船
                        東森
                        台南-KY
                        康師傅-DR
                        聖馬丁-DR
                        神州-DR
                        耀傑-DR
                        同方友友-DR
                        晨訊科-DR
                        友佳-DR
                        陽光能源-DR
                        精熙-DR
                        中福
                        雷虎
                        新海
                        中視
                        秋雨
                        慶豐富
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