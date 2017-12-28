中國社科院報告：預計2017年四季度GDP增長6.7%左右

由中國社會科學院財經戰略研究院與新華社《經濟參考報》28日共同舉辦的NAES宏觀經濟形勢季度分析會(2017年4季度)發布的報告預計，2017年四季度GDP增長6.7%左右，CPI上漲1.7%;全年經濟增長6.8%，CPI上漲1.5%。2018年全年經濟增長6.7%左右，CPI上漲2.0%左右。

財經院課題組報告認為，2017年四季度我國經濟繼續保持穩中向好態勢。工業生産基本平穩，新動能繼續積聚;固定資産投資、基建投資、房地産投資、民間投資增速比三季度略有回落;中上遊行業繼續去産能，部分行業在前期去庫存之後補庫存。企業利潤仍保持較高增速，財政收入狀況好轉，進出口繼續保持增長，貿易順差環比擴大，國際收支改善，人民币兌美元匯率保持彈性。雖然2017年四季度經濟增長速度略顯放緩迹象，但随着中國經濟從高速增長階段轉向高質量發展階段，我國經濟的韌性已經趨穩，供給側改革的不斷深入，勢將進一步強化中國經濟的韌性。短期經濟波動不改變經濟韌性加強的顯著特征。

報告指出，2017年前三季度形成了經濟增長L型平台上的短周期上升，但GDP增長L型背後潛藏着諸多短周期因素，導緻四季度和2018年經濟增長仍有下行壓力。2018年總體補庫存力度減弱，貨币供應速度減緩，環保督查力度加大，我國房地産複蘇周期可能出現拐點，房地産投資和基建投資面臨下行壓力;但國際經濟可能繼續保持複蘇，出口仍保持增長態勢，制造業投資增速有望略微回升，和民間投資有望繼續保持平穩增長。總體上，工業生産繼續溫和增長，投資增速略微下降，消費平穩增長。PPI同比增速略有回落，CPI同比增速略有上升。

報告建議，2018年是十九大勝利召開後新時代的開端，應抓住時機，繼續堅持穩中求進的總基調，突出穩中有為。根據中央經濟工作會議精神，進一步實施積極有效的財政政策和穩健中性的貨币政策，創新宏觀調控方式方法，着重保持宏觀政策的連續性，在保證國内需求基本平穩的前提下，突出穩中有為，繼續深化供給側結構性改革，增強經濟發展的可持續性，打好防範化解重大風險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰，使經濟運行保持在合理區間，推動質量變革、效率變革、動力變革，延續經濟穩中向好的局面。

來源：中國證券網

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