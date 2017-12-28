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◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧12月28日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
00632R 元大台灣50反1       803557   5421649    14.82  
00637L 元大滬深300正2      221243   1787106    12.38  
2883   開發金              175277  14975742     1.17  
0061   元大寶滬深          154839    449616    34.44  
2885   元大金              144561  11889197     1.22  
00633L 富邦上証正2         131957    612958    21.53  
006205 富邦上証             99486    489796    20.31  
2823   中壽                 98639   3786398     2.61  
3045   台灣大               78594   3420832     2.30  
2337   旺宏                 71954   1804938     3.99  
2610   華航                 66535   5470890     1.22  
00639  富邦深100            61181    375403    16.30  
00643  群益深証中小         53202    250240    21.26  
00692  富邦公司治理         50037    114280    43.78  
006206 元大上證50           49290    162278    30.37  
2017   官田鋼               45033    327145    13.77  
01005T 三鼎                 43598    385179    11.32  
006207 FH滬深               41361    183892    22.49  
1312   國喬                 40321    906620     4.45  
1314   中石化               39894   2524667     1.58  
2881   富邦金               38305  10233603     0.37  
2371   大同                 35518   2339536     1.52  
2618   長榮航               35505   4173449     0.85  
2847   大眾銀               34304   2789078     1.23  
01002T 土銀國泰R1           32825   1393000     2.36  
3009   奇美電               31633   7212611     0.44  
0055   元大MSCI金融         31017     39654    78.22  
2882   國泰金               28668  12563210     0.23  
2889   國票金               27874   2786665     1.00  
2603   長榮                 24129   4012355     0.60
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