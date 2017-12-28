◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧12月28日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 00632R 元大台灣50反1 803557 5421649 14.82 00637L 元大滬深300正2 221243 1787106 12.38 2883 開發金 175277 14975742 1.17 0061 元大寶滬深 154839 449616 34.44 2885 元大金 144561 11889197 1.22 00633L 富邦上証正2 131957 612958 21.53 006205 富邦上証 99486 489796 20.31 2823 中壽 98639 3786398 2.61 3045 台灣大 78594 3420832 2.30 2337 旺宏 71954 1804938 3.99 2610 華航 66535 5470890 1.22 00639 富邦深100 61181 375403 16.30 00643 群益深証中小 53202 250240 21.26 00692 富邦公司治理 50037 114280 43.78 006206 元大上證50 49290 162278 30.37 2017 官田鋼 45033 327145 13.77 01005T 三鼎 43598 385179 11.32 006207 FH滬深 41361 183892 22.49 1312 國喬 40321 906620 4.45 1314 中石化 39894 2524667 1.58 2881 富邦金 38305 10233603 0.37 2371 大同 35518 2339536 1.52 2618 長榮航 35505 4173449 0.85 2847 大眾銀 34304 2789078 1.23 01002T 土銀國泰R1 32825 1393000 2.36 3009 奇美電 31633 7212611 0.44 0055 元大MSCI金融 31017 39654 78.22 2882 國泰金 28668 12563210 0.23 2889 國票金 27874 2786665 1.00 2603 長榮 24129 4012355 0.60