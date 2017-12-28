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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧12月28日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             23921      5027   475.85  
0059   富邦金融             15035      4973   302.33  
0058   富邦發達              7405      4196   176.48  
0051   元大中型100          10822      9500   113.92  
00714  群益道瓊美國地產      3592      4567    78.65  
0055   元大MSCI金融         31017     39654    78.22  
0054   元大台商50            9118     12124    75.21  
00704L 台新MSCI台灣正2       4123      5878    70.14  
00657  國泰日經225           4217      6028    69.96  
0052   富邦科技              3788      6000    63.13  
00707R 元大S&P日圓反1        4011      6355    63.12  
00691R 兆豐藍籌30反1         2867      4606    62.24  
00702  國泰標普低波高息      9271     15688    59.10  
0053   元大電子              3718      6988    53.21  
00698L 元大美債7-10正2       2750      5649    48.68  
00705R 台新MSCI台灣反1       3682      8315    44.28  
00692  富邦公司治理         50037    114280    43.78  
00699R 元大美債7-10反1       2380      5714    41.65  
00688L 國泰20年美債正2       1807      5115    35.33  
0061   元大寶滬深          154839    449616    34.44  
00689R 國泰20年美債反1       2038      6389    31.90  
00652  富邦印度              3493     11035    31.65  
00667  元大韓國              1677      5429    30.89  
006206 元大上證50           49290    162278    30.37  
00635U 元大S&P黃金          17289     58514    29.55  
00649  FH香港                3023     10772    28.06  
00634R 富邦上証反1          15689     56756    27.64  
008201 BP上證50               658      2749    23.94  
00703  台新MSCI中國          5473     23050    23.74  
00663L 國泰臺灣加權正2       1558      6809    22.88
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