◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧12月28日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 23921 5027 475.85 0059 富邦金融 15035 4973 302.33 0058 富邦發達 7405 4196 176.48 0051 元大中型100 10822 9500 113.92 00714 群益道瓊美國地產 3592 4567 78.65 0055 元大MSCI金融 31017 39654 78.22 0054 元大台商50 9118 12124 75.21 00704L 台新MSCI台灣正2 4123 5878 70.14 00657 國泰日經225 4217 6028 69.96 0052 富邦科技 3788 6000 63.13 00707R 元大S&P日圓反1 4011 6355 63.12 00691R 兆豐藍籌30反1 2867 4606 62.24 00702 國泰標普低波高息 9271 15688 59.10 0053 元大電子 3718 6988 53.21 00698L 元大美債7-10正2 2750 5649 48.68 00705R 台新MSCI台灣反1 3682 8315 44.28 00692 富邦公司治理 50037 114280 43.78 00699R 元大美債7-10反1 2380 5714 41.65 00688L 國泰20年美債正2 1807 5115 35.33 0061 元大寶滬深 154839 449616 34.44 00689R 國泰20年美債反1 2038 6389 31.90 00652 富邦印度 3493 11035 31.65 00667 元大韓國 1677 5429 30.89 006206 元大上證50 49290 162278 30.37 00635U 元大S&P黃金 17289 58514 29.55 00649 FH香港 3023 10772 28.06 00634R 富邦上証反1 15689 56756 27.64 008201 BP上證50 658 2749 23.94 00703 台新MSCI中國 5473 23050 23.74 00663L 國泰臺灣加權正2 1558 6809 22.88