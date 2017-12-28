紫光控股(00365-HK)因聯想控股(03396-HK)中芯(00981-HK)之名而爆升

由於紫光集團旗下紫光控股(00365-HK)近日頻頻增持聯想控股(03396-HK)，公司於12月19日至22日以約1.354億元合計增持聯想控股451萬股，佔聯想控股流通股超過5%。聯想控股的股價在10天內升50.95%。聯想控股現報35元，升逾1%；紫光控股走勢強，報3.9元，升30%。成交股數904.8萬元，涉資3197萬元。

紫光集團董事長趙偉國昨天對《財經》表示，舉牌聯想控股首先是基於財務考慮，「我們認為聯想控股被低估了，至於戰略投資方面，目前還沒有考慮。」目前紫光控股已成為聯想控股第5大股東，前四位股東均是聯想控股發起人。依照聯想控股的公司程，紫光控股已經有資格申請董事會席位。但趙偉國稱，紫光認為聯想控股的董事會和管理層都很優秀，目前沒有申請董事會席位的想法。

紫光認為，聯想戰略投資與財務投資雙輪驅動的業務模式正逐步發力，投資企業逐漸開花結果，這些都將陸續化作豐厚的投資回報。對於外界猜測聯想集團與紫光集團會在企業信息服務、IT製造業、移動設備等領域或有合作，趙偉國表示，目前還沒有具體舉措，以後如果有，會按照上市公司的有關信息披露要求及時披露。

同時，聯想控股也回覆《財經》稱，聯想控股始終保持與市場的積極溝通，並且歡迎認可聯想控股品牌與價值的市場投資者成為公司股東。目前公司各項業務運營正常，基本面保持穩定。

聯想控股是一家大型投資控股集團，投資主要聚焦在IT、金融服務、現代服務、農業與食品、房地產以及化工與能源材料六大板塊。自2015年6月在港交所掛牌，聯想控股的股價便從發行價42.98元一路下跌，12月18日收報23.3元，但公司每股淨資產為25.78元。

紫光12月22日晚公告，當日買入415.85萬股中芯國際(00981-HK)，平均每股作價11.87港元，目前紫光控股累計購入中芯國際的比例亦已超過5%。

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