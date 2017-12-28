【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週三上升，因科技股反彈抵消能源股走低的壓力。道瓊斯指數上升 0.1% 至 24,774 點；標準普爾指數上升 0.1% 至 2,683 點；納斯達克指數微升至 6,939 點。

油價週三下跌，紐約 2 月期油下跌 0.6% 至每桶 59.64 美元。API 於盤後公佈上週美國原油庫存降幅超預期，但汽油和餾分油庫存增加。金價上升，因美元走低。紐約 2 月期金上升 0.3% 至每盎司 1,291.4 美元。

香港股市週三個別發展，內地股市下跌。住建部召開會議表示支持剛需，內房股造好，碧桂園（2007.HK）及融創中國（1918.HK）分別上漲 5.7% 及 4.8%；有消息指蘋果（AAPL.US） 下調 2018 年首季 iPhoneX 銷售預測，蘋果概念股受壓，瑞聲科技 (2018.HK)、舜宇光學（2382.HK）及高偉電子（1415.HK）股價分別下跌 3.6%、4.6% 及 3.4%。個股方面，中鋁國際（2068.HK）A 股發行申請獲批，股價跳漲 39.6%。恒生指數上升 0.1% 至 29,598 點， 國企指數下跌 0.3% 至 11,618 點，香港股市成交金額增加 15.1% 至 827 億港元。上證綜合指數下跌 0.9% 至 3,276 點，滬深兩市成交金額增加 10.5% 至 4,026 億元人民幣。

◆ 行業及公司新聞

◇ 晉安實業（2292.HK）在香港從事物業投資，主要以物業、零售及工業物業租賃及物業管理業務為重心。公司擁有由 36 項物業組成的投資物業組合，總實用面積約 92,136 平方呎，應佔總價值約 16.2 億港元。於 2017 年 6 月 30 日，公司辦公室、零售及工業物業租用率分別為 97.8%、96.5% 及 100%。2014-2016 年，公司收益分別為 3,675、3,748、4,129 萬港元；投資物業公允價值變動及出售收益分別為 0.8、1.8 及 2.1 億港元；股東應佔溢利分別為 1.1、2.1 及 2.4 億港元。2017 年上半年公司收益同比上升 20.8%，而股東應佔溢利按年增長 10.8%。公司今天起至 1 月 8 日招股，預計 1 月 16 日上市，招股價介乎 1.00-1.24 港元，淨集資額約 1.7 億港元（招股價中位數），市值介乎 7.2-8.9 億港元，相當於 27.1-33.6 倍 2016 年經調整市盈率或 0.5-0.6 倍市賬率，估值一般。

◇ 中國罕王（3788.HK）發佈盈利預喜，公司預期 2017 年將扭虧為盈（2017 年上半年同樣扭虧為盈錄得股東應佔溢利 8.3 億元人民幣），主要受惠於 1）投資收益 7.6 億元人民幣；2）鐵精礦平均銷售價格同比大幅上升，毛利率上升約 15%，鐵礦業務扭虧為盈，3）出售大約 15 萬噸鎳礦為公司帶來新的收入來源；4) 資產減值準備大幅減少；及 5）利息支出及匯兌損失大幅降低。

◇ 正榮地產（6158.HK）為中國大型的綜合性房地產開發商，專注於開發住宅物業，及開發、運營及管理商業及綜合用途物業，控股公司正榮集團自 2005 年起連續 13 年獲多間行業研究所評為中國房地產百強企業。2016 年正榮集團在綜合物業開發能力方面在中國房地產開發商當中位列第 23 名，而按合約銷售劃分在中國所有合約銷售超過人民幣 100 億元的房地產開發商的市場份額約 0.31% 位列第 24 名。截止 2017 年 10 月底，公司擁有 81 個物業項目，應佔土地儲備約 1,150 萬平方米。2014-2016 年，公司收益分別為 30.4、43.1 及 146 億元人民幣；股東應佔溢利分別為 0.5、4.2 及 11.8 億元人民幣。2017 年上半年公司收益同比大增 49.6%，但由於投資物業公平值收益按年大跌 88.4%，股東應佔溢利同比減少 46.1%。公司今天起至 1 月 8 日招股，預計 1 月 16 日上市，招股價介乎 3.40-4.08 港元，淨集資額約 37.4 億港元（招股價中位數），市值介乎 136-163 億港元，相當於 9.7-11.7 倍 2016 年市盈率或 1.0-1.2 倍市賬率，估值合理。基礎投資者中國金洋（1282.HK）將認購 7.5 億港元可發售股份。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)