西北實業(08258-HK)2046萬收購天天快樂文化5.115%股權

西北實業(08258-HK)公布，公司斥2046萬元向雲龍娛樂文化收購天天快樂文化傳媒集團已發行股本的5.115%。西北實業以每股0.31元發行6600萬股新股支付收購代價。新股較昨日收市價0.3元有3%溢價，新股佔已擴大後公司已發行H股總數約16.62%。

天天快樂文化傳媒為於2016年11月16日於開曼群島註冊成立之有限公司，於本公佈日期，由雲龍娛樂文化持有10%股權。天天快樂文化傳媒為一家中國短視頻節目提供商，其實益擁有和控股位於中國湖南長沙的「天天快樂文化傳媒有限公司」。目標公司當前擁有由湖南省新聞出版廣電局發出的《廣播電視節目製作經營許可證》牌照，亦擁有自身商標的短視頻系列節目。

隨著國內對環境保護力度的加大，公司原有傳統業務基本都屬於化工類生產工藝，在生產過程中均有廢氣及廢水的排放，需對其予以處理方能達到排放標準。而且地方政府對該類排放標準的要求日趨嚴格，這類處理的技術要求、設備投資和成本也隨之加大；加之新產品的開發也同樣面臨環保設施的巨大投資，對本公司的生產管理、成本控制、產品價格、市場競爭力等諸多方面造成了越來越大的壓力。另一方面，隨著中國石油行業加大對其石油煉製工藝技術的投入和裝備升級，以及國際原油市場的巨大波動，造成對公司傳統產品的需求在持續減少，使得本公司的經營業績不斷下滑。因此，公司董事近年來一直在尋求公司的業務轉型，特別是將公司業務向新能源領域的擴展，以及經營方式的優化轉型，追求公司各項經營要素和資源的高效利用，為公司打造可持續發展的道路，為股東創造穩定和更為優良的回報。

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