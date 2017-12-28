【IPO追蹤】晉安實業(02292-HK)預計1月16日上市 入場費2505港元

晉安實業(02292-HK)今起至2018年1月8日招股，計劃發售1.8億股，香港發售股份占10%，90%為國際發售，另有15%的超額配股權。招股價介乎1港元至1.24港元(單位下同)，一手2000股，入場費為2504.99元。獨家保薦人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人為凱基金融亞洲有限公司。該股預期將于2017年1月16日(星期二)上市。

晉安實業在香港從事物業投資，主要以物業、零售、工業物業租賃及物業管理業務為重心。截止最後實際可行日期，晉安實業擁有由36項物業組成的投資組合，總實用面積約為92136平方尺。

截至2014年、2015年、2016年12月31日止年度、及2017年6月30日止六個月，晉安實業的租金收入分别爲33.1百萬港元、33.6百萬港元、37.1百萬港元及21.2百萬港元，占公司總收益的90.2%、89.6%、89.8%及89.4%。

以招股價的中間價1.12港元計，晉安實業預計股份發售所得淨額為1.731億元。公司擬將其中90%用于收購新投資物業，并將其納入現有投資物業組合中;約5%用作擴大及增強物業管理服務能力;約5%用作營運資金及其他一般企業用途。

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